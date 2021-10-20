В Невинномысске пьяная медсестра больницы пыталась сделать уколы детям

На медсестру пожаловались родители пациентов детского отделения больницы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Невинномысске разгорается скандал вокруг детского отделения инфекционной больницы. Там пьяная медсестра пыталась сделать уколы маленьким пациентам. Инцидент был снят на видео и опубликован в Instagram.

О том, что медсестра работает подшофе, рассказала на своей странице в социальной сети женщина, дочка которой проходит лечение в детском отделении.

- Примерно в 19.30 приходит это чудо, принесла лекарства. Я спрашиваю во сколько будет делать уколы. В ответ громко два раза она сказала, что с 9 до 10 вечера. Я еще подумала, чего это она два раза это сказала, делала все медленно, - пишет мама маленькой пациентки*.

Со слов женщины, через 10 минут ей написала женщина из соседней палаты с вопросом - не показалось ли ей, что медсестра пьяная?.

- Я посмеялась над ней. Говорю, да ну, ты чего? Может просто устала или новенькая, - продолжает жительница Невинномысска. - В 21.30 стою возле кровати и заходит это чудо шатаясь! Вонь от нее стоит, глаза красные! Мы ей говорим: «В каком ты состоянии?», а она: «В каком?»*.

В итоге мамы пациентов не позволили медсестре работать с их детьми. Женщины вызвали другую медсестру, которая сделала уколы малышам, после чего продолжила выполнять обязанности коллеги.

Возмущенная поведением медицинской сестры родительница сообщила, что рассказала обо всем заведующей детским отделением инфекционной больницы города Невинномысска.

Тем временем в Минздраве Ставропольского края сообщили «КП-Ставрополь» о том, что в курсе произошедшего.

- Разбираемся в ситуации, - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Ставропольского края.

*орфография и пунктуация сохранена

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