"Поймаю - глаза выколю": отец пропавшей из Казани дагестанки пригрозил Анохиной

В социальных сетях появились видео, где девушки говорят о добровольном побеге из дома Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

18 октября 2021 года в сети прогремел еще один скандал с пропажей двух дагестанок из шелтера в Казани. Известная защитница прав женщин Светлана Анохина сообщила, что двух девушек - Айшат и Патимат - выкрали из кризисного центра люди в полицейской форме.

Одной из них 20 лет, другой - 21 год. Если верить Анохиной, они давно обратились к ней за помощью из-за насилия в семье. Отцы довольно строго их воспитывали, выдали замуж "не по любви". У одной из них папа был мусульманским проповедником. Девочке запрещали посещать уроки в обычной сельской школе.

Однако история о похищении девушек сотрудниками полиции Казани обрастала странными деталями. В ведомстве категорически опровергли причастность к данному инциденту, а позже Анохина получила видео от одной из девушек. Она находится в Махачкале с ребенком в добром здравии.

Корреспонденты РБК поговорили с отцом Патимат. Он сообщил, что девочек никто не крал, они самостоятельно приняли решение вернуться из Казани в Дагестан, потому что выявили обман со стороны правозащитниц.

- Ни один человек к ним не заходил, они сами такси вызвали и уехали. Они поняли, что их обманули. Поймаю - глаза выколю, - пригрозил мужчина.

Светлана Анохина известна резонансными высказываниями и случаями похищения девушек сотрудниками силовых структур. Фото: Instagram Светланы Анохиной

Несколько часов девушки не выходили на связь. Но потом ответили на телефонный звонок и рассказали, что находятся в частном доме, где много мужчин, что с ними все хорошо.

- По предварительной информации, это дом одного из родственников беглянки. Однако сейчас узнать, где девушки и в каком они состоянии, невозможно, - сообщил "КП-Ставрополь" собственный источник.

Известно, что сотрудники фонда обратились после инцидента в полицию. Информацией о похищении дагестанских девушек из кризисного центра в Казани обеспокоены и в аппарате уполномоченного по правам человека в Татарстане.

Отметим, это не первая подобная история, где фигурирует Анохина. Точно такой же сценарий развернулся при похищении чеченки из шелтера в Дагестане. Тогда тоже были якобы замешаны представители полиции.

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