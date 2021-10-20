«Перестаньте быть тупыми»: глава Шпаковского района призвал избавиться от мировоззрения антипрививочников

Больницы Шпаковского округа переполнены больными с коронавирусной инфекцией Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сеть взорвал видеоролик, опубликованный на личной странице главы Шпаковского муниципального округа Игоря Серова. Градоначальник попросил ставропольцев перестать быть тупыми и мрачными и сделать прививку от коронавируса. Видео было размещено 19 октября 2021 года.

— Больницы заполняются болеющими коронавирусом. Еще чуть- чуть и все будет под завязку. Давайте, перестанем тупить, перестанем заниматься мракобесием и начнем прививаться. Я обращаюсь ко всем тем, кто еще не сделал прививку от коронавируса: перестаньте быть тупыми, мрачными антипрививочниками, — обратился Серов к жителям Ставрополья.

На следующий день, 20 октября градоначальник удалил этот ролик. Но опубликовал новый.

— Мой вчерашний блог по поводу ковида взорвал Инстаграм. Но я прошу всех понимать, кто хоть чуть-чуть понимает русский язык, понимает, что не было никакого оскорбления, — прокомментировал глава Шпаковского округа.

По словам Серова, это была просьба избавиться от мировоззрения антипрививочников.

— Вот я все-таки предлагаю в 2021 году 21 века заканчивать с мировоззрением антипрививочников. Я еще раз повторяюсь, что это мировоззрение глупое, мрачное, мракобесное. При помощи прививок мы победили корь, оспу, чуму и т.д. Поэтому, давайте, не будем возвращаться в каменный век, а будем прививаться, — подытожил он.

Напомним, в Ставропольском крае за сутки коронавирусом заразилось 388 человек. Число заболевших в регионе достигло 93188. Также за сутки от ковида скончались 33 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Ставропольском крае будут вводить обязательную вакцинацию для людей, которые имеют большой круг общения. Об этом 20 октября заявил губернатор Владимир Владимиров.

К этим людям относятся работники общепита, социальной сферы и те ставропольцы, которые вынуждены контактировать с большим количеством людей.