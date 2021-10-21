«Буду копить - надо повторить!»: пенсионерка из Ставрополя отметила 70-летие прыжком с парашютом

Фото: Ставропольский городской авиационный спортивный клуб

В Ставрополе пенсионерка прыгнула с парашютом с высоты 3000 метров. Так необычно Гузель Хатыновна отметила свое 70-летие. Как узнала «КП-Ставрополь», ощущение свободного падения и полета ей подарил начальник на работе, знакомый с ребятами из городского аэроклуба. Гузель Хатыновна невзначай призналась боссу, что прыгнуть с парашютом всю жизнь мечтала. Он и записал ее на прыжок, который прошел в тандеме с профессиональным инструктором.

Фото: Ставропольский городской авиационный спортивный клуб

Перед полетом отважная бабуля прошла медкомиссию и подробный инструктаж. Директор ставропольского аэроклуба рассказывает, что набор высоты занял около получаса. Порядка 35 секунд заняло свободное падение и 5-6 минут - полет под куполом. Времени, казалось бы, немного. Но полученные от прыжка с парашютом эмоции запомнятся навсегда, говорят в клубе.

Фото: Ставропольский городской авиационный спортивный клуб

- Сказала: «Буду собирать деньги - надо повторить!». Очень понравилось. И начальник ее тоже нам сказал, что она планирует еще прыгать. У нас разочарованных не бывает, - отметил директор Ставропольского городского авиационного спортивного клуба Игорь Балакирев.

Фото: Ставропольский городской авиационный спортивный клуб

Кстати, ранее мы писали, что во Владикавказе 99-летняя ветеран Великой Отечественной войны совершила полет на реактивном самолете! Незадолго до 100-летнего юбилея Мария Колтакова поднялась в небо на военном самолете Л-29 в кресле второго пилота и получила острые ощущения при выполнении профессионалом фигур сложного пилотажа.

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