Магомед Халилов для победы на чемпионате мира по Dota 2 играл по 10 часов в сутки

Магомед не знает, куда потратить свой огромный выигрыш в главном соревновании для киберспортсменов. Фото: Team Spirit

21 октября прошла большая пресс-конференция с победителями чемпионата мира по Dota 2 The International. Российская команда Team Spirit впервые обошла китайцев, которые занимали первые места на протяжении многих лет.

Киберспортсмены ответили на вопросы журналистов о том, как они пришли к успеху в столько юном возрасте, чем пожертвовали ради победы и т.д. Всего ребята привезли домой выигрыш в 18 миллионов долларов. Каждому из пяти игроков команды с вычетом налога и процента клубу достанется по 3,6 млн долларов.

Единственным представителем Дагестана в команде является уже известный на весь мир Магомед "Collapse" Халилов. Киберспортсмену всего 19 лет, в Dota 2 он играет с 2017 года. При этом он посчитал, что в среднем каждый член его команды потратил на игру в общей сложности от 15 до 20 тысяч часов.

20 тысяч часов это больше 833 полных суток, 2 года и три месяца непрерывной игры. Рекордное количество игр (каток) в сутки для Халилова - 15-16, каждая примерно по 40 минут. Чтобы добиться успеха, он играл около 10 часов в сутки.

В сети уже пошутили, что Мага затмил ушедшего из спорта Хабиба Нурмагомедова. Фото: социальные сети

Члены Team Spirit поделились с журналистами, что им пришлось пожертвовать не только временем, эмоциями и силами, но даже высшим образованием.

Сам Магомед Халилов рассказывал, что его родители были против заинтересованности сына в киберспорте. Усугубляющим фактором стало то, что Магомед отказался от учебы в вузе ради Dota 2. Но когда он начал побеждать в серьезных турнирах и зарабатывать немалые деньги, мнение родственников изменилось.

При этом он признавался, что не знает, куда потратить деньги с выигрышей. Он уже купил себе необходимые вещи, а остальные средства отдавал родителям.

Collapse во время пресс-конференции поблагодарил всех, кто поздравил его с победой в чемпионате. Его твиттер и другие аккаунты в социальных сетях буквально завалили сообщениями, аудитория подписчиков резко возросла.

- Поздравляли много людей с города, одноклассников. Много людей с сообщества Dota 2 поздравили, это было очень приятно, - рассказал Халилов.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что известно о киберспортсмене, который сумел затмить Хабиба Нурмагомедова.

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