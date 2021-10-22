На Ставрополье 22 октября ФСБ предотвратила теракт

Подробности инцидента выясняются Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники ФСБ 22 октября 2021 года предотвратили теракт на Ставрополье. Известно, что атаку готовил сторонник группировки «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в РФ)*.

Сообщается, что злоумышленник планировал применить самодельное взрывное устройство.

Во время обыска по месту проживания задержанного силовики изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления СВУ.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям: «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств». Продолжаются следственные действия.

Появились кадры с места происшествия.

*Запрещена на территории РФ по решению Верховного суда