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Происшествия22 октября 2021 10:00

На Ставрополье 22 октября ФСБ предотвратила теракт

Злоумышленник планировал применить самодельное взрывное устройство
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Подробности инцидента выясняются

Подробности инцидента выясняются

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники ФСБ 22 октября 2021 года предотвратили теракт на Ставрополье. Известно, что атаку готовил сторонник группировки «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в РФ)*.

Сообщается, что злоумышленник планировал применить самодельное взрывное устройство.

Во время обыска по месту проживания задержанного силовики изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления СВУ.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям: «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств». Продолжаются следственные действия.

Появились кадры с места происшествия.

*Запрещена на территории РФ по решению Верховного суда

Спецоперация ФСБ в Ставрополье, где предотвратили теракт
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