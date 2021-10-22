Мальчик из Ингушетии побил мировой рекорд, простояв в планке 11 часов

Гетагазов теперь – обладатель заветного сертификата, подтверждающего, что он стал мировым рекордсменом. Фото: спортивный клуб «Чингиз»

Восхитил судей юный воспитанник клуба «Чингиз» Абдул-Рахим Гетагазов. В Магасе регистрацию рекорда провел главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко.

11-летний спортсмен 21 октября 2021 года простоял в «планке» 11 часов 11 минут и 11 секунд (!), чего ранее не делал никто из его возрастной категории. Абдул-Рахим установил новый мировой рекорд, рассказывают в клубе и редактор Книги рекордов. Прежний – 9 часов 30 минут, принадлежал австралийцу.

Гетагазов теперь – обладатель заветного сертификата, подтверждающего, что именно он стал мировым рекордсменом.

Заметим, что Северный Кавказ – родина маленьких рекордсменов. В 2019 году 6-летний Ибрагим Льянов установил сразу два мировых рекорда, отжавшись от пола за два часа 3720 раз и за один подход еще 4445 раз.

Рахим постоянно тренируется Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ибрагим тогда перебил рекорд 5-летнего Рахима Куриева из Чечни, сделавшего в 2018-м 4105 повторений того же упражнения.

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