Мальчик из Ингушетии побил державшийся 40 лет мировой рекорд по отжиманиям

Юный силач шокировал судей. Фото: спортивный клуб «Чингиз»

В 1980 году 41-летний японец Минору Йошида отжался от пола без остановки 10507 раз, установив мировой рекорд. И вот 22 октября 2021 года рекорд был побит в России. Как узнала «КП-Ставрополь», в Ингушетии сделал почти невозможное, внимание, 9-летний (!) Ибрагим Льянов.

Фото: Книга рекордов России

Под наблюдением медиков и членов комиссии Книги рекордов России мальчик отжимался без перерыва с 10 часов утра и до 6 часов вечера. Результат превзошел ожидания судей. Ибрагим установил новый абсолютный мировой рекорд среди всех возрастов, отжавшись 11 111 раз!

- Ибрагим Льянов является представителем спортивного клуба «Чингиз». По словам руководителя клуба Джабраила Барахоева, юный спортсмен тренируется каждый день, а по субботам у него по традиции – контрольные отжимания, - рассказывает главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Такой фигурой Ибрагим мог похвастаться уже в 6 лет. Фото: личная страница Ибрагима Льянова в соцсети

Про маленького силача из Ингушетии «Комсомолка» писала ранее. Ибрагим родился в селе Новый Редант и не по-детски тренируется с ранних лет. Под контролем отца, тренера и судей в возрасте 6 лет Ибрагим установил два мировых рекорда в своей возрастной категории, сделав за два часа 3720 отжиманий, а потом за один подход еще 4445.

Смотреть видеосюжет 6-летний силач из Ингушетии установил 2 мировых рекорда по отжиманиям от пола

- Отжиматься его научил отец, под чьим контролем с младшим и старшим братьями он проделывает по 4 тысяч повторений каждый день. Никаких особых методик. Обычные сельские пацаны. За здоровьем Ибрагима следят врачи из нашей клиники, - делился с нами в 2019 году глава «Чингиза» Джабраил Барахоев.

Кстати, 22 октября 2021 года был побит мировой рекорд и по стоянию в планке. И тоже воспитанником ингушского клуба «Чингиз». 11-летний Абдул-Рахим Гетагазов простоял в планке 11 часов 11 минут и 11 секунд.

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