Сын Рамзана Кадырова показал редкое фото отца с умершим братом Зелимханом

Старшего брата Рамзана Кадырова не стало весной 2004 года Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Старшему сыну первого президента Чечни Ахмата Кадырова – Зелимхану Кадырову 25 октября 2021 года могло бы исполниться 47 лет. Однако наследник чеченского лидера не дожил до этих дней. Старший брат нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова скончался весной 2004 года. Зелимхану тогда было 29 лет.

Зелимхана Кадырова нашли бездыханным в его доме в селении Центорой. По одним данным, ему стало плохо и он упал во дворе, по другим - мужчина прилег отдохнуть в спальне и больше не проснулся. Прибывшие медики констатировали, что старшина спецроты МВД Зелимхан Кадыров умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

У Зелимхана Кадырова действительно были большие проблемы с сердцем. В октябре 2003 года мужчина попал в серьезную аварию (его легковушка врезалась в грузовик) и получил тяжелые травмы внутренних органов. Его спецрейсом доставили в Москву.

Фото из семейного архива нынешнего главы Чечни. Родители и дети семьи Кадыровых Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В столице Зелимхан прошел курс лечения в одной из лучших клиник. Однако с тех пор Кадыров стал страдать от сердечной недостаточности. Практически все время он проводил либо дома, либо в больнице.

Зелимхана похоронили рядом с отцом, погибшим в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном 9 мая 2004 года. Близкие считают, что именно это событие окончательно подорвало здоровье мужчины - Зелимхана не стало 31 мая.

В день рождения Зелимхана 25 октября 2021 года сын Рамзана Кадырова Адам опубликовал пост, посвященный дяде:

- Дорогие друзья! Сегодня моему дорогому дяде, старшему сыну первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Зелимхану Кадырову исполнилось бы 47 лет! Это был мужественный и смелый человек, истинный мусульманин и достойный чеченец! Он был опорой для отца и брата и принес бы большую пользу всей нашей республике! – написал племянник Зелимхана на своей странице в Инстаграм.

Сын главы Чечни обнародовал редкое фото отца с умершим братом Зелимханом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Адам также опубликовал редкое фото из семейного архива, где дядя Зелимхан обнимает родного младшего брата - Рамзана Кадырова.

На фото – жизнерадостные и улыбающиеся молодые мужчины. Старший целует младшего в щеку, стоя во дворе частного дома.

СПРАВКА «КП»

Зелимхан Кадыров родился в 1974 году в селе Центорой, Чеченской Республике. Он был третьим ребенком в семье первого чеченского правителя Ахмата Кадырова. У Зелимхана были две старшие сестры Зулай и Зарган, и младший брат Рамзан, который стал главой Чеченской Республики.

У Зелимхана осталось четверо детей. Один из сыновей, Хамзат Кадыров, стал широко известен в 2016 году благодаря своей шикарной свадьбе. Видео роскошного торжества тогда опубликовал Рамзан Кадыров. А в феврале 2020 года 23-летний Хамзат Кадыров стал самым молодым министром в России - он возглавил министерство Чечни по физической культуре и спорту.

На фото - племянник Рамзана Кадырова - Хамзат Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Хамзат проявил прекрасные управленческие способности на посту главы Курчалоевского района, - написал Кадыров в социальных сетях.

- Уверен, что он справится со своими обязанностями и в новой должности. Хамзат ведет активный образ жизни и внимательно следит за ситуацией в спорте, - писал Рамзан Кадыров на своей личной странице в соцсети.

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На раритетной фотографии на фоне ковра запечатлена вся семья первого президента ЧР Ахмат-Хаджи Кадырова - его жена Аймани Несиевна, дочери Зулай и Зарган, сыновья Зелимхан и младший Рамзан. Фото, судя по возрасту детей, сделано приблизительно в начале 1980-х годов (подробнее).

Рамзан Кадыров показал себя в детстве

- На этой фотографии я со своей любимой мамой, мне около шести или семи лет.. Это были трудные времена для моей мамы, потому что отца не было дома. Он был на учебе и все трудности легли на ее хрупкие плечи, - написал глава Чечни (подробнее).