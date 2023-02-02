Рамзан Кадыров назначил племянника министром. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

26-летний родственник Рамзана Кадырова назначен на высокий пост в Чечне. О новой должности племянника глава Чечни сообщил на очередном совещании правительства региона.

Новая должность Хамзата Кадырова

Хамзат Кадыров стал министром имущественных и земельных отношений Чечни. Глава Чечни отметил, что Хамзат является исполнительным руководителем, и поздравил племянника с новым назначением.

- Представил членам кабинета министров нового вице-премьера, министра имущественных и земельных отношений ЧР Хамзата Кадырова, - написал лидер чеченского народа на своей официальной странице ВКонтакте. - Хамзат талантливый и исполнительный руководитель. Он доказал это, достигнув высоких результатов на предыдущих должностях в государственных органах власти и местного самоуправления.

Рамзан Кадыров с племянников Хамзатом. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

Кстати, в 2020 году Хамзат Кадыров стал самым молодым российским министром. В возрасте 23-х лет он возглавил министерство Чечни по физической культуре и спорту.

Биография Хамзата Кадырова, племянника главы Чечни

Хамзат Кадыров в 2012 году окончил школу хафизов. Позже он стал руководителем школы хафизов в Ахмат-юрте. В 2017 он завершил обучение в Чеченском госуниверситете на факультете государственного управления.

За время карьеры он неоднократно занимал руководящие должности в Чеченской Республике. Одно время значился помощник главы региона, был главой администрации Курчалоевского округа, числился руководителем секретариата Чечни, и занимал пост министра по физической культуре и спорту ЧР.

Кстати, две дочери Рамзана Кадырова – Айшат и Хадижат тоже занимают серьезные посты в республике. Так, старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова в 2021 году возглавила республиканское Министерство культуры.

Айшат Кадырова. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

А 23-летняя Хадижат Кадырова уже три года работает начальником департамента дошкольного образования в Грозном.

Хадижат Кадырова. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

Сам глава ЧР Рамзан Кадыров в 2019 стал самым молодым генералом-майором МВД РФ. Звание ему было присвоено за заслуги в борьбе с терроризмом и бандитизмом. На момент присвоения звания ему было 33 года. Как правило, старшие офицеры МВД приходят к этому званию не раньше 40 лет.

КСТАТИ

Хамзат - сын родного брата главы Чечни Зелимхана, который умер в возрасте 29 лет в 2004 году при странных обстоятельствах.

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