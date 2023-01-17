Хадижат Кадырова - вторая по старшинству дочка главы Чечни. Фото: стоп-кадр видео

Дочь Кадырова Хадижат 17 января 2023 года отметила свое 23-летие. Поздравления девушка принимала, не сходя с рабочего места, в мэрии Грозного - там она уже три года работает начальником департамента дошкольного образования.

Как прошел праздник в официальной обстановке и что происходило в неформальной - в материале «КП-Северный Кавказ».

Биография Хадижат Кадыровой

Хадижат - это домашнее имя второй по старшинству дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, официально ее зовут Карина. С ранних лет девочка демонстрировала блестящие успехи в учебе и творчестве - она писала стихи, хорошо пела, в 13 лет стала хафизом, то есть выучила Коран наизусть, в 16 завоевала звание «Лучшая ученица Чеченской Республики», а в 18 закончила школу с золотой медалью.

Хадижат Кадырова хорошо поет. Фото: стоп-кадр видео

2020 год принес много перемен в жизнь Хадижат - сначала она стала мамой девочки, получившей имя «Райский сад» - Джаннат (лицо внучки Рамзан Кадыров впервые показал, когда ей исполнился годик), а через пару месяцев ее приняли на работу в департамента дошкольного образования.

Дочь Рамзана Кадырова - Хадижат Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Данную сферу девушка хорошо знает изнутри - до ухода в политику она работала заведующей детским садом «Сказочный замок» в Грозном.

Муж Хадижат Кадыровой Адам Алханов

Личную жизнь все члены семьи Кадырова стараются не афишировать. В Сети нет кадров со свадьбы Хадижат, да и вообще информации о дате ее бракосочетания, но известно, что ее супругом стал Адам Алханов - сын главы МВД Чечни Руслана Алханова. Он, кстати, рос с Рамзаном Кадыровым в одном селе - Центорое (с 2019 года носит название Ахмат-Юрт).

Биография Адама Алханова

На данный момент муж Хадижат Кадыровой является вице-премьером Чечни. Этот пост он занял в ноябре 2022 года.

- Несмотря на молодой возраст, Адам Алханов не первый год трудится в команде, сформированной первым президентом Чеченской Республики, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым. За годы успешной работы он зарекомендовал себя наилучшим образом. Уверен, что на новом месте он проявит себя также и оправдает доверие, оказанное главой Чечни Рамзаном Кадыровым, - прокомментировал назначение Алханова спикер парламента ЧР Магомед Даудов.

Адам Алханов. Фото: chechnya.gov.ru

Прежде, чем занять такой высокий пост, муж Хадижат Кадыровой около четырех лет трудился в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Чечни сначала помощником руководителя, затем - его первым заместителем. До этого он еще успел поработать в МВД республики (имеет звание младшего лейтенанта).

У Адама Алханова - несколько образований. После окончания школы экстерном в 2010 году он поступил в Американский университет города Шаржа в Объединенных Арабских Эмиратах, а через три года перевелся в Австралийский университет Дубая («Бизнес и менеджмент»).

В 2018 году Алханов закончил Грозненский политехнический колледж по специальности «Юриспруденция», три года спустя он стал бакалавром экономики, а еще через год получил квалификацию «Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья».

Видео дня рождения Хадижат Кадыровой в 2023 году

Запись опубликовал глава Чечни на своей официальной странице ВКонтакте. В ролике чередуются трогательные архивные кадры, съемки в мэрии и моменты празднования уже в неофициально обстановке.

Сначала девушка растрогала до слез всех, включая отца, своей речью.

- На нас, как на потомках Ахмат-Хаджи, больше ответственности всегда и во всем, ведь нам нужно продолжать его дело и нести то имя, которое он завещал, - когда Хадижат говорила о своем дедушке, погибшем во время теракта в Грозном в 2004 году, голос у нее у самой дрожал.

А вот уже дома она не смогла сдержать эмоции и расплакалась, увидев роскошный подарок - золотое семейное древо.

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