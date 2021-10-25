После публикации в "КП" об издевательствах над детьми СК завел уголовное дело

Мать отправила малолетних детей одних в Москву

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после публикации в "Комсомольской правде" об издевательстве над детьми. Об этом рассказал юрист, писатель Алексей Федяров.

В 2019 году 12-летний Илья*, 10-летний Петя* и детсадовец Игорь переехали в Кисловодск, где жил третий муж их мамы Владислав*. Спустя два года двух мальчиков одних отправили в Серпухов к биологическому отцу Дмитрию. Накануне старший брат сбежал из дома и успел добраться до автостанции в Минеральных Водах. Это стало причиной, по которой мать решила передать детей отцу. Уже в Серпухове Дмитрий обнаружил на теле сыновей огромные синяки, и дети рассказали, что подвергались систематическим издевательствам со стороны родителей.

Мальчиков будили в 5:30 для утреннего молебна. Дети были обязаны совершить за раз не менее 100 поклонов перед иконой, а за весь день — около тысячи. Если о результатах ребенок рассказывал с грустным лицом, его принуждали повторить молитву или учить псалмы, стоя на коленях в "красном углу". Обращаться к отчиму надо было по особой форме: "Товарищ генерал, разрешите к вам обратиться?". За непослушание Владислав бил ремнем. Чаще всего прилетало по спине и бедрам.

Побои на теле детей

Побои на теле детей

— Он мог ударить чем угодно и куда угодно, — рассказал корреспонденту "КП" Дмитрий, отец Ильи и Пети. — Дети говорят, что он бил по голове, по спине, по животу. Однажды ударил Петю трубой от пылесоса по лицу, и ребенка долго держали дома, потому что у него все опухло. В лицее видели побои, но никто никак не реагировал.

Владислав не позволял ни поесть, ни сходить в туалет без своего разрешения. Мало того, даже одевались дети с благословения отчима. Причем речь идет о нижнем белье.

— Что больше всего меня напугало во всей этой истории, которую рассказали дети? Каждый раз, когда они помылись, им приходилось выходить из ванной голыми и ждать, пока отчим не разрешит одеться. Я спрашивал у детей, может, он их трогал. Они говорят, что не трогал. Но я боюсь, что они стесняются говорить, — говорил Дмитрий.

В день отъезда сыновей дважды избили: первый раз за отказ Пети завтракать, второй - за то, что вместо чтения псалмов братья играли в планшет.

Как только Дмитрий увидел побои, он повел детей в больницу и написал заявление в полицию. Инспектор ПДН установил факт истязания, но за полгода дважды отказал в возбуждении уголовного дела. Во всех случаях сотрудник опирался на то, что не было результатов судмедэкспертизы.

— Мне как бывшему следователю и прокурору смешно, как можно полгода получать заключение по обычной экспертизе. Не комплексной. Это все получают в течение недели — максимум. Но у дела есть будущее. Наше обращение нашло отклик в Совете по правам человека при президенте России, - рассказывал юрист, писатель Алексей Федяров.

После публикации в "КП" ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. В ходе проверки факты подтвердились, было возбуждено уголовное дело по статьям "Истязательство" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". По информации Федярова, подозреваемые уехали из Ставропольского края.

*имена изменены в соответствии с законодательством РФ

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