Врачи из Дагестана впервые в России удалили пациенту камни без полостной операции

Врач-эндоскопист РКБСМ, председатель общества эндоскопистов и гастроэнтерологов РД Адам Хайрулаев

В пандемию COVID-19 врачи Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Дагестана совершили открытие. Оно не имеет отношения к коронавирусу, как можно подумать. Врачи из Дагестана освоили инновационный метод удаления камней.

Как рассказали «КП-Ставрополь» в пресс-службе министерства здравоохранения республики, первыми в стране работники РКБСМП при помощи новейшего эндоскопа избавили пациента от камней без полостных операций – без единого разреза (!) и побочных эффектов. Эндоскоп представляет собой длинный тонкий зонд с цифровой камерой на конце, который в ловких руках профессионала может добраться в самые, как раньше считали, недоступные полости организма.

Пара первых уникальных операций с его применением прошла под руководством Станислава Будзинского – приглашенного из Москвы профессора и главного научного сотрудника лаборатории оперативной эндоскопии РНИМУ имени Пирогова.

- Планировали продемонстрировать новый тип операции для всего Северного Кавказа, дробление крупных камней в желчных протоках с помощью электрогидравлической литотрепсии. То есть, провести через ротовую полость ультратонкий инструмент в просвет печени и печеночных протоков для визуализации патологии и раздробить камни с помощью электрогидравлики. Но получилось еще более интересно, впервые в России, именно эндоскопически, через просвет в желчных протоках, мы выполнили дробление не только камней в желчном протоке, но и камней в желчном пузыре, - поясняет Будзинский.

Врач-эндоскопист из Республиканской больницы в Дагестане Адам Хайрулаев тоже назвал это «большим прорывом».

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