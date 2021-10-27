Убийца Магомеда Нурбагандова, сказавшего перед смертью «Работайте, братья», раскаялся в содеянном

Пять лет назад сотрудник дагестанского управления Росгвардии погиб от рук террористов

Боевик ИГИЛ*, приговоренный к 17 годам за убийство офицера Магомеда Нурбагандова, раскаивается в содеянном. Азиз Джамалутдинов признался в этом, оставаясь в тюремной камере. Сказал, что много думает о событиях 5-летней давности. А свою причастность к расправе над лейтенантом полиции объясняет «молодостью и глупостью».

Герой России Магомед Нурбагандов и его фраза стали символом российских спецслужб

- Не общался со старшими, боялся с ними такие вещи обсуждать и считаю, что это неправильно. Молодежи необходимо объяснять эти моменты, потому что сейчас очень сильно распространены разные заблуждения, тем более связанные с религией, - поделился осужденный с телеканалом ННТ, посоветовав всем обращать внимание на круг общения детей.

Смотреть видеосюжет Работайте, братья!" Смерть Магомеда Нурбагандова - полное видео

В Дагестане 9 июля 2016 года в были убиты братья Алимбек и Магомед Нурбагандовы, приехавшие в лесистую местность с родными на отдых. На рассвете их палатку заметили члены одной из террористических ячеек запрещенной в России ИГИЛ, прятавшиеся от силовиков в глуши. Первым погиб Алимбек, заступившийся перед боевиками за ребенка, который пошел с ними в поход.

Герой РФ Магомед Нурбагандов. Фото: личный архив семьи Нурбагандова

Узнав, что Магомед работает в управлении Росгвардии, боевики поставили его на колени и потребовали призвать всех оставить службу в правоохранительных органах. Чего лейтенант Нурбагандов не сделал, а только бесстрашно сказал: «Работайте, братья». За это Нурбагандов был сразу же застрелен из «Сайги» с глушителем.

Все происходящее террористы записывали на видео. Часть отснятого они опубликовали, вырезав обращение полицейского. Через два месяца негодяев нашли. Во время спецоперации в Избербаше и Махачкале главарь банды Магомед Халимбеков и его сообщники были ликвидированы за отказ сдаться.

В живых остались двое: Азиз Джамалаудинов сел в тюрьму на 17 лет, производящий видеосъемку Артур Бекболатов получил пожизненный срок.

В телефоне Халимбекова силовики нашли запись с героическим поступком Нурбагандова. Вырезав момент его гибели, фрагмент видеоролика был опубликован. Слова «Работайте, братья» стали самым мотивационным обращением для борцов с преступниками. Президент России Владимир Путин наградил братьев Нурбагандовых посмертно. Магомед и Алибек были удостоены звания Героя Российской Федерации.

*ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация

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