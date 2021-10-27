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Общество27 октября 2021 17:07

Убийца Магомеда Нурбагандова, сказавшего перед смертью «Работайте, братья», раскаялся в содеянном

Боевик оправдался тем, что в молодости попал под дурное влияние
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Пять лет назад сотрудник дагестанского управления Росгвардии погиб от рук террористов

Пять лет назад сотрудник дагестанского управления Росгвардии погиб от рук террористов

Боевик ИГИЛ*, приговоренный к 17 годам за убийство офицера Магомеда Нурбагандова, раскаивается в содеянном. Азиз Джамалутдинов признался в этом, оставаясь в тюремной камере. Сказал, что много думает о событиях 5-летней давности. А свою причастность к расправе над лейтенантом полиции объясняет «молодостью и глупостью».

Герой России Магомед Нурбагандов и его фраза стали символом российских спецслужб

Герой России Магомед Нурбагандов и его фраза стали символом российских спецслужб

- Не общался со старшими, боялся с ними такие вещи обсуждать и считаю, что это неправильно. Молодежи необходимо объяснять эти моменты, потому что сейчас очень сильно распространены разные заблуждения, тем более связанные с религией, - поделился осужденный с телеканалом ННТ, посоветовав всем обращать внимание на круг общения детей.

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Работайте, братья!" Смерть Магомеда Нурбагандова - полное видео
Работайте, братья!" Смерть Магомеда Нурбагандова - полное видео
Убийство Магомеда Нурбагандова

В Дагестане 9 июля 2016 года в были убиты братья Алимбек и Магомед Нурбагандовы, приехавшие в лесистую местность с родными на отдых. На рассвете их палатку заметили члены одной из террористических ячеек запрещенной в России ИГИЛ, прятавшиеся от силовиков в глуши. Первым погиб Алимбек, заступившийся перед боевиками за ребенка, который пошел с ними в поход.

Герой РФ Магомед Нурбагандов. Фото: личный архив семьи Нурбагандова

Герой РФ Магомед Нурбагандов. Фото: личный архив семьи Нурбагандова

Узнав, что Магомед работает в управлении Росгвардии, боевики поставили его на колени и потребовали призвать всех оставить службу в правоохранительных органах. Чего лейтенант Нурбагандов не сделал, а только бесстрашно сказал: «Работайте, братья». За это Нурбагандов был сразу же застрелен из «Сайги» с глушителем.

Все происходящее террористы записывали на видео. Часть отснятого они опубликовали, вырезав обращение полицейского. Через два месяца негодяев нашли. Во время спецоперации в Избербаше и Махачкале главарь банды Магомед Халимбеков и его сообщники были ликвидированы за отказ сдаться.

В живых остались двое: Азиз Джамалаудинов сел в тюрьму на 17 лет, производящий видеосъемку Артур Бекболатов получил пожизненный срок.

В телефоне Халимбекова силовики нашли запись с героическим поступком Нурбагандова. Вырезав момент его гибели, фрагмент видеоролика был опубликован. Слова «Работайте, братья» стали самым мотивационным обращением для борцов с преступниками. Президент России Владимир Путин наградил братьев Нурбагандовых посмертно. Магомед и Алибек были удостоены звания Героя Российской Федерации.

*ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация

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