Ректор института во Владикавказе уволился после незаконно возбужденного против него дела

Его подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями. Фото: пресс-служба СКГМИ

Сегодня Северо-Кавказский горно-металлургический институт (СКГМИ) Владикавказа потрясла неожиданная новость - ректор университета Юрий Дмитрак написал заявление об увольнении. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения. В этой ситуации примечательно то, что он сложил полномочия после возбуждения уголовного дела, которое в итоге оказалось незаконным.

Юрия Дмитрака избрали ректоров СКГМИ в 2017 году. Он является доктором технических наук и профессором, написал более 70 научных работ. В 2012-2013 годах он был исполняющим обязанности ректора Московского государственного горного университета, а с 2015 года возглавлял крупную компанию в сфере горнодобывающей промышленности. Дмитрак начинал свой путь со статуса инженера и ценился в научно-техническом сообществе.

Дмитрак не раз бывал заграницей в рамках командировок. Фото: аккаунт Юрия Дмитрака в социальных сетях

В марте 2021 года СКГМИ, который был уже под начальством Юрия, признали лучшим университетом страны за устойчивость финансового менеджмента внутри организации. А под суд Дмитрака хотели отправить за то, что он якобы обманом выманил у государства больше 5 миллионов рублей.

25 октября в Следственном комитете Северной Осетии сообщили, что против ректора возбудили уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями". По версии следствия, в октябре 2017 года он подписал документы, в которых было указано неверное количество обучающихся - оно было сильно завышено по всем направлениям.

Следователи считали, что он сделал это для того, чтобы получить максимальный объем субсидий от государства. В итоге университет получил дополнительные 5,2 миллиона рублей.

Прокуратура начала проверку правомерности возбуждения уголовного дела и в итоге подтвердила, что его завели незаконно. Однако к этому времени Юрий Дмитрак уже написал заявление об уходе.

Прокуратура северной Осетии признала уголовное дело недействительным. Фото: пресс-служба ведомства

Напомним, СКГМИ - крупнейший технический вуз на Кавказе, в нем обучается более 7 тысяч студентов. Институт основан в 1931 году.

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