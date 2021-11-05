Журналистка из Дагестана и ее 10-летний сын погибли в ДТП

Фото: личная страница Натальи Захаровой в соцсети

Смертельная авария произошла 4 ноября 2021 года в 20:20 часов на территории Черноземельского района Калмыкии.

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Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского МВД, на 44-м километре трассы Яшкуль- Комсомольский столкнулись КамАЗ и легковушка «Opel Meriva». В иномарке оказалась бывшая руководитель пресс-службы Дагестанского государственного университета, журналитска и общественный деятель Наталья Захарова с ее 10-летним сыном.

Это все, что осталось от машины журналистки. Фото: МВД по Калмыкии

- В результате столкновения несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель, госпитализированная с травмами различной степени тяжести, скончалась в медицинском учреждении, - сообщает полиция Калмыкии.

Фото: МВД по Калмыкии

У погибшей осталась в Москве несовершеннолетняя дочь Варя. Девочке 14 лет. Она живет в столице вместе с бабушкой.

Наталья Захарова была известна в Дагестане в том числе пикетами и акциями. Например, 10 февраля 2019 года Захарова попыталась провести «Марш материнского гнева» в Махачкале. В итоге он стал одиночным пикетом в поддержку ростовской активистки Анастасии Шевченко, чья 17-летняя дочь-инвалид умерла, когда она находилась под арестом.

Фото: личная страница Натальи Захаровой в соцсети

Напомним, 3 июля 2021 года во время съемок в Кабардино-Балкарии погибла 48-летняя журналистка из Ессентуков (Ставропольский край). Наталья Мхоян находилась за рулем в автомобиле «Reno», который скатился с платформы подъемника и упал в ущелье Адыр-Суу.

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