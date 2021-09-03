Следствие нашло виновных в трагичной гибели журналистки в горах Кабардино-Балкарии

Наталии Мхоян не должно было быть в машине

Следователи закончили расследование уголовного дела, возбужденного после трагичной гибели журналистки из Ессентуков Наталии Мхоян. Виновным стал владелец подъемника для машин, передает пресс-служба СУ СКР по Кабардино-Балкарии.

- Место, к которому ехала Наталья и ее пассажир, очень красивое. Считается одним из самых живописных мест Юга России. Горный массив Уллу-Тау! Его еще называют "мать-гора Приэльбрусья", - говорил ранее источник "КП-Северный Кавказ" в правоохранительных органах.

Дорога к месту труднодоступная. Один из пунктов пути к Уллу-Тау - это ущелье Адыр-су, где машине просто так не проехать. Транспорт надо поднимать на 60-метровом грузовом фуникулере. Наталия завела Reno на платформу, высадила пассажира, а сама осталась внутри. На середине пути машину качнуло вперед, и передние колеса оказались за площадью подъемника. После того, как автомобиль столкнулся с попутной елью, его сбросило с высоты. Мхоян скончалась до приезда медиков. Съемочная группа не доехала до Уллу-Тау 11 километров.

По правилам, оставаться в машине в момент подъема нельзя. Почему Наталию высадили - попытался объяснить корреспонденту «КП» хозяин объекта Мурат Атабиев:

- Она в момент подъема снимала, ее напарник тоже внизу снимал. Все эти их записи передали следствию, мы ничего не можем больше сказать.

В ходе следствия выяснилось, что у "хозяев подъемника" не было разрешительных документов. Да и само пользование объектом не регистрировалось в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Но именно они будут отвечать за смерть Наталии Мхоян.

- Следственным отделом по Эльбрусскому району СУ СКР по КБР завершено расследование уголовного дела о совершении преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть человека". Дело с утвержденным обвинением передано в суд, - сообщает пресс-служба ведомства.

Наталия Мхоян

Источник "КП" также указывал, что ответственность за ЧП может понести районная администрация. Официальной информации по этому поводу пока не поступало.

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Высота платформы, с которой упал автомобиль Наталии Мхоян - около 60 метров [подробности]