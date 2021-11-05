«Дайте ему Оскар!»: чеченский боксер нокаутировал противника, едва коснувшись

Скрин-фото: телеканал Матч Боец

Вслед за нашумевшим поединком между сыном главы Чечни Адамом Кадыровым и Асланом Биттировым из Кабардино-Балкарии в сети стали обсуждать скандальный бой в Грозном на международном турнире по боксу «Вечер легенд-7».

Во Дворце волейбола имени Увайса Ахтаева 3 ноября 2021 года выступили именитые боксеры чеченского спортивного клуба «Ахмат». В сети бурно обсуждают поединок между Абдулкеримом Эдиловым и Ричардом Ларти – боксером из Ганы. Все дело в том, что, судя по кадрам с трансляции боя, последний артистично и неправдоподобно, как замечают зрители, проиграл. Чеченский боец нокаутировал Ларти, едва задев. В социальных сетях уже пишут в шутку: «Дайте ему Оскар!».

Скрин-фото: телеканал Матч Боец

А тот самый бой с участием сына Рамзана Кадырова прошел на аналогичном турнире под названием «Время легенд-6». Пользователи также не поверили в справедливое решение, когда победу присудили Адаму Кадырову, хотя его соперник твердо стоял на ногах и даже наносил решительные удары один за одним.

Судья тогда просто разнял бойцов и начал десятисекундный отсчет, засчитав нокдаун. Интересным оказалось и то, что секундант Аслана Биттирова – боксера из КБР, бросил на ринг белое полотенце…

- Если судья видит, что удар пришелся в глаз, он должен остановить поединок, не важно, чей это сын, - комментировал победу сына сам Рамзан Кадыров.

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