Гипнолог, сменивший имя: что известно о ставропольце, устроившем стрельбу в купе поезда "Москва-Адлер"

Станислав сменил фамилию за полгода до ЧП

В Туле 44-летний житель Ставрополя устроил стрельбу в купе поезда "Москва-Адлер". В ночь на 6 ноября, после часа, линейному дежурному полиции поступило сообщение от сотрудников РЖД, что пассажир учинил скандал и стал конфликтовать с попутчиками и проводниками. На место прибыл наряд полиции, но им никто не открыл - ставрополец успел закрыться.

Когда полицейские стали упрашивать буйного пассажира впустить их - тот открыл огонь из травматического пистолета. Одного сотрудника ранило. Мужчину было решено брать штурмом, для чего пассажиров эвакуировали, а к месту стянули росгвардейцев. В ходе задержания пассажир ранил еще и сотрудника СОБРа.

Известно, что тем самым пассажиром стал Станислав И. Алкоголь и наркотики не были причиной дурного настроения злоумышленника, их в анализах не обнаружили. По данным источникам "КП-Ставрополь", сам задержанный не может пояснить, зачем стал стрелять в представителей власти. Согласно информации из соцсетей, Станислав представлялся частным психологом, собеседник издания подтвердил такую информацию и указал, что он называет себя "психологом-гипнологом". Однако основной его профиль работы в этом направлении - "тренинги личностного роста".

Станислав много и часто путешествовал. В основном - для повышения квалификации в области личностного роста

У ставропольца, помимо прочего, есть и другое ИП. В открытых источниках указано, что мужчина организовал строительный бизнес - снос зданий, земляные работы, возведение объектов.

- Сейчас Станислава ждет психиатрическая экспертиза. Вполне вероятно, тут проблема в этой плоскости. За полгода до ЧП он поменял себе фамилию - с М. на И. Теперь у него фамилия состоит из трех букв, которые фонетически обозначают одну букву английского алфавита, - сообщил собеседник "КП-Ставрополь".

СУ СКР по Тульской области возбудило в отношении Станислава уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Следствию предстоит найти ответы на ряд важных вопросов, один из них - как пассажир смог пронести оружие в вагон.