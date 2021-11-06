"Всемогущий джин" и "Радужная медитация": у гипнолога из Ставрополя, устроившего стрельбу в поезде, найдены странные товарные знаки

Станислав сменил фамилию за полгода до ЧП и посвятил этому два товарных знака

Делом о стрельбе в поезде "Москва-Адлер" заинтересовалась транспортная прокуратура. Ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела и организовало собственную проверку. Подозреваемым стал 43-летний житель Ставрополя Станислав И. - "психолог-гипнолог".

Происшествие случилось в ночь на 6 ноября, после часа. Сотрудники РЖД сообщили линейному дежурному полиции в Туле, что у них в поезде буянит пассажир. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, но подозреваемый закрылся и отказывался открывать. На просьбы открыть и мирно разобраться в ситуации Станислав ответил огнем из травматического пистолета. Один полицейский получил ранение в руку. Тогда мужчину решили брать штурмом. В ходе задержания дебошир успел выстрелить еще и в сотрудника СОБРа. Раненых среди гражданского населения нет, пострадавшим силовикам оказана медпомощь. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

В анализах Станислава следов алкоголя или наркотиков не нашли. Сам задержанный не может объяснить, почему начал стрелять. Источник "КП-Ставрополь" сообщил, что мужчина работает психологом, который специализируется на тренингах личностного роста. Кроме того, у ставропольца есть сертификат о прохождении курсов гипнологов.

- Сейчас Станислава ждет психиатрическая экспертиза. Вполне вероятно, тут проблема в этой плоскости. За полгода до ЧП он поменял себе фамилию - с М. на И. Теперь у него фамилия состоит из трех букв, которые фонетически обозначают одну букву английского алфавита, - рассказывал собеседник издания.

Также у жителя Ставрополя найдено шесть странных товарных знака. Первые три были зарегистрированы в 2020 году. Это два надписи (его первоначального имени и "Ключ саморазвития") и один логотип "Мистер X". Три других товарных знака появились в 2021 году. И что примечательно, один из товарных знаков - это логотип "Миссис X". Также Станиславу стали принадлежать права на надписи "Всемогущий джин" и "Радужная медитация".

Что значат эти странные выражения - не известно. Но эти товарные знаки гипнолог из Ставрополя может использовать при торговле разными товарами и услугами: от автоматов для видеоигр до названия организации по устройству семинаров и кружков. Вполне вероятно, что для последнего символы и создавались. Согласно открытой информации, Станислав занимался тренингами и учил людей бросать курить с помощью силы самовнушения, чему посвящал отдельные ролики на YouTube.

Дальнейшая судьба подозреваемого и его бизнес-идей пока не ясна.