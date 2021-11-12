Финансовая подушка безопасности: как копить и где хранить?

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА.

У 65% россиян нет сбережений. В этом они признались исследовательскому холдингу «Ромир». И дело далеко не всегда в низких доходах. Часто люди просто не умеют копить. Мы расскажем, как сформировать подушку безопасности и в чем ее хранить.

Что такое финансовая подушка?

Так называют финансовый резерв на случай непредвиденных ситуаций. Это может быть потеря работы, болезнь, поломка холодильника... Оптимальный размер финансовой подушки безопасности у каждого свой. Однако рекомендуется держать на случай «если» минимум три ежемесячных дохода. Например, 150 тысяч рублей при доходе 50 тысяч рублей в месяц.

Главные враги в процессе накопления - отсутствие плана и дисциплины. Можно начать с малого - откладывать 10% от доходов. К ним относятся: зарплата, премия, деньги от сдачи квартиры, нерегулярные подработки, денежные подарки и любые другие незапланированные финансовые поступления.

Важно!

Рекомендуется откладывать деньги сразу после получения, незамедлительно. В противном случае можно забыть и всё потратить. Мало кто замечает «потерю» 10% доходов. Когда это войдет в привычку, можно попробовать увеличить размер отчислений. Есть те, кто через какое-то время с удивлением понимает, что в силах откладывать и 30, и 40, и 50% доходов.

Многие задаются вопросом: нужна ли подушка безопасности тем, у кого кредиты? Ответ здесь однозначный: обязательно! Поломка холодильника может вынудить взять второй кредит, а это никак не назовешь здоровым финансовым поведением. Подушка безопасности как раз и нужна, чтобы решить вопрос своими силами, а не занимать деньги в банке или у родственников.

Где хранить деньги?

Важное правило при формировании финансового резерва - доступность средств. Они могут понадобиться в любой момент. Второе, на что следует обратить внимание, - сохранность и безопасность резерва. Итак, какие же варианты варианты имеются?

«Под матрасом»

Это самый простой вариант. Деньги греют душу и находятся всегда под рукой. Последнее относится и к плюсам, и к минусам одновременно. Чем доступнее деньги, тем больше соблазн их потратить. К другим недостаткам можно отнести:

- отсутствие дохода. На деньги не начисляются проценты, их покупательную способность постепенно съедает инфляция;

- до матраса могут добраться чужие руки. Например, если воры проникнут в квартиру.

На депозите в рублях

Это самый распространённый способ. Главное - выбирать вклад с возможностью частичного снятия. Остальная сумма останется лежать на счету, и на неё продолжится начисление процентов.

Недостатки такого варианта:

- застрахована только сумма до 1,4 млн рублей, вклады свыше этой суммы в случае банкротства банка или отзыва лицензии могут и не вернуть;

- в кассе отделения может не оказаться нужной суммы. При крупных снятиях лучше заказать деньги заранее.

На депозите в валюте

Есть те, кто предпочитает рублю иностранную валюту. Такие вкладчики верят, что валюта в перспективе вырастет. Исторический опыт это подтверждает. Но важно помнить, что деньги могут понадобиться здесь и сейчас. Никто не гарантирует, что момент не совпадёт с падением валюты. При выборе этого варианта рекомендуется всё же делить финансовую подушку безопасности на три части: рубли, доллары и евро. Это позволит снизить риски.

Недостатки такого варианта:

- комиссия за конвертацию средств как в одну, так и в другую сторону. При укреплении курса рубля размер финансовой подушки будет «таять»;

- минимальный процентный доход. Ставки по долларовым вкладам очень низкие, а по вкладам в евро - почти нулевые.

С помощью сервиса «копилка»

Этот сервис предлагает большинство крупных российских банков. Он позволяет отправлять фиксированную сумму от зачислений или расходов на дебетовую карту, отдельный счет или сберегательный вклад. Достаточно один раз подключить услугу, и деньги автоматически будут перечисляться в «копилку». Способ позволяет копить практически незаметно.

К минусам относится:

- необходим контроль за перечислением средств. Для этого потребуется подключить смс-уведомление, а эта услуга может быть платной;

- не все банки начисляют проценты за хранение денег в «копилке», а значит, их покупательную способность будет потихоньку подтачивать инфляция.

На брокерском счету

Этот вариант потенциально можно считать наиболее доходным, но и самым рискованным.

Недостатков здесь значительно больше:

- риски падения цены. Лучше предпочесть отдельным бумагам (акциям и облигациям) фонды - биржевые ПИФы или ETF. Они позволяют вложить деньги в большое количество бумаг сразу, что снижает вероятность просадки;

- комиссия за покупку и продажу ценных бумаг;

- комиссия за управление БПИФами или ETF. Многие брокеры устанавливают правило Т+2 при выводе средств со счёта. То есть, денег придётся ждать двое суток;

- при возникновении прибыли брокер удержит налог.

В инвестиционных монетах или слитках

Это довольно экзотичный способ, но у него тоже есть свои ценители. Цена на металлы исторически растёт плавно, поэтому вложения в золото или серебро помогут сохранить деньги.

Недостатки:

- подходят только длинные горизонты инвестирования. Если деньги понадобятся скоро, то есть риск падения цены;

- нужно озаботиться местом хранения. Лучше иметь дома сейф либо арендовать банковскую ячейку;

- покупка онлайн невозможна. Курьеры такой товар тоже не доставляют. Придётся лично посетить отделение банка;

- с продажи попросят заплатить налог.

Первое время формировать подушку безопасности может быть трудно. Потом в дело включается привычка, а затем азарт. Многих процесс увлекает настолько, что они начинают смотреть на траты через призму оптимизации. Важно здесь выдержать баланс - слишком жесткие ограничения, как в случае с диетой, могут приводить к срывам.

Больше полезных материалов по теме - здесь.