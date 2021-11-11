На Ставрополье 11 ноября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Губернатор Ставрополья постановил вакцинировать 80% работников сферы туризма, культуры, спорта, транспорта, обслуживания до 19 ноября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье 11 ноября установлен очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом. За сутки заразилось 505 человек. Число зараженных в крае достигло 102569. Об этом сообщил глава региона на своей странице Инстаграм.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 44 пациента. Число умерших в крае достигло 4424. Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей.

Напомним, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров постановил вакцинировать 80% работников сферы туризма, культуры, спорта, транспорта, обслуживания и т.д. до 19 ноября. Если работодатель этого не сделает, заведение могут ограничить в работе.

– Где-то постановление выполняется в полной мере. Где-то есть пробуксовки – больше всего вопросов к магазинам крупных торговых сетей, – заявил Владимиров.

Тем временем первый компонент вакцины от COVID-19 на 9 ноября получил 910151 человек. За сутки +9078 человек. Вторым компонентом в нашем крае привился уже 785338 человек. За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 4147 человек больше.

Остаток вакцины на 10 ноября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 215667 доз, а по второму 199372 дозы.

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 272796 человек, причем за последние сутки вакцинированных в этой возрастной группе стало больше на 2391 человека.

Записались на вакцинацию через интернет за весь период 60975 жителей края. Количество записавшихся на вакцинацию за последние 24 часа: 159.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«В красных зонах» 18-летние и дети»: в чем отличия четвертой волны коронавируса и как себя обезопасить

В Минздраве Ставрополья рассказали об особенностях четвертой волны коронавируса (Подробнее)