В Дагестане 9-летний мальчик установил рекорд, пройдя на руках 123 метра

Фото: Книга Рекордов России

Очередное достижение маленького силача с Северного Кавказа попало в Книгу рекордов России. В этот раз отличился 6-летний Ратмир Гончар из Махачкалы, чье детское увлечение ходить на руках переросло в талант, удививший судей.

Мальчик сумел преодолеть в этом положении 123, 06 метра, что стало рекордом среди претендентов его возрастной категории.

По словам родителей, спортивные таланты у Ратмира начали проявляться примерно в один год. А на руках сын научился ходить самостоятельно. С тех пор этот трюк он исполняет в любом удобном месте.

Однажды Ратмира, который шел на руках по пляжу, заметил тренер команды борцов, который и посоветовал подать заявку в Книгу рекордов России. Мальчик говорит, что это не предел его возможностей и способностей.

Напомним, 22 октября 2021 года 9-летний Ибрагим Льянов из Ингушетии побил рекорд 41-летнего японца, который держался больше 40 лет. Мальчик вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса, отжавшись от пола без остановки 11 111 раз (!).

В тот же день был побит еще один мировой рекорд 11-летним Рахимом Гетагазовым тоже из Ингушетии. Он простоял в планке 11 часов 11 минут и 11 секунд.

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