В селе рассказали о пенсионере, убившем имама в Дагестане: "Его не любили местные"

Асадулл Рахманов был вооружен автоматом Калашникова Фото: Михаил ФРОЛОВ

В дагестанском селе Аметеркмахи местный пенсионер Асадулл Рахманов расстрелял имама Абида Магомедова и его двух родственников - Арипа и Магомеда. Мужчина пришел в конце пятничной службы и выпустил больше десяти пуль из автомата Калашникова. Имам скончался, его родственники ранены. Сам нападавший убит. Что известно о пенсионере, убившем имама в Дагестане - читайте в материале "КП-Ставрополь".

Причиной конфликта стали земельные споры, передает пресс-служба СУ СКР по Республике Дагестан.

- Сложно сказать, чем ему не угодил местный имам. Кроме того, что помогал этому нападавшему, ничего плохого вспомнить не могу, - сказал источник "КП-Ставрополь" из числа местных жителей.

Сельчане негативно отзываются о прошлом пенсионера, устроившего стрельбу около местной мечети.

- Его не любили местные. Рахманов постоянно со всеми ругался, вел себя неадекватно, мог без причины оскорбить прохожего. Вполне возможно, что у него были психические отклонения. Нормальный же человек не будет расхаживать по селу с оружием в руках.

Источник "КП" в органах рассказал, что у Рахманова изъяли автомат Калашникова и четыре магазина к нему с 120 патронами. Кроме того, оружие было снабжено подствольным гранатометом, к которому у пенсионера также были припасы. Также он сообщил, что ранее мужчина был судим за незаконное хранение оружие и боеприпасов.

Делом занимается СУ СКР по Республике Дагестан. Уже возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство" и "Незаконное ношение оружия".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кормил бедных в своем доме и решал все конфликты: что известно об Абиде Магомедове, убитом имаме мечети села Аметеркмахи

У убитого в Дагестане имама мечети осталось 5 детей [подробности]