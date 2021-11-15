Дальнобойщик из Дагестана две недели живет в застрявшей в кювете фуре под Хабаровском

Местные жители помогают ему выжить в автомобиле. Фото: пресс-служба Миннац Дагестана

В министерстве по национальной политике Дагестана рассказали об уроженце республики, который оказался на две недели заперт в упавшей в кювет фуре в Хабаровской области. Груженная машина соскользнула с обледенелой дороги и застряла, а водитель не может оставить груз.

- По имеющейся информации, ни работодатель, ни инстанции, в которые обращался пострадавший, помочь поднять машину не смогли. Водитель не бросает машину и вот уже две недели остается в ней, справляясь с создавшимися условиями благодаря помощи местных жителей, - сказано в сообщении ведомства.

Власти Дагестана и Хабаровской области пытаются найти решение: они даже подогнали бульдозер, чтобы вытащить фуру. Но есть один ньюанс - вызволить машину можно только по частям. Водитель отказался это делать.

Две недели ему подвозят еду как сотрудники профильных ведомств, так и неравнодушные местные жители.

- В ближайшее время вопрос с вызволением водителя и его транспортного средства будет решен. О результатах работы будет сообщено дополнительно, - резюмировали в министерстве.

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