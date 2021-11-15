На Ставрополье 15 ноября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

В Ставрополе за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 92 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на 15 ноября в Ставропольском крае коронавирусом заболели 105119 человек, а за прошедшие сутки - 509. Также за вчерашний день из больниц выписались 153 пациента, скончались 42 человека. Об этом рассказал губернатор региона на официальной странице в Инстаграм.

- За сутки выписано 153 человека, всего выздоровевших уже 80,3 тысячи. К сожалению, за день выросли и цифры по заболеваемости и смертности. Соболезную родным скончавшихся, - написал Владимиров.

«КП-Ставрополь» приводит список районов, где больше всего зараженных коронавирусом за сутки. Антилидером в очередной раз стал краевой центр. За сутки в Ставрополе зафиксировали 92 новых случая заражения COVID-19.

На втором месте оказался Георгиевский городской округ с 49 заболевшими. Далее идут Кисловодск - 34 человека, Ипатовский округ - 27, Буденновский и Петровский муниципалитеты вместе с Железноводском - 25, Невинномысск - 23.

Есть районы, где за сутки не зафиксировано и одного случая заражения: Арзгирский, Левокумский, Нефтекумский, Новоселицкий, Минераловодский, Степновский, Туркменский районы и город Лермонтов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ставрополье 12 ноября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

За вчерашний день в крае от коронавируса скончалось 44 пациента (подробнее).