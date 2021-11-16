Мальчик скончался по пути в больницу. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Дагестане от передозировки лидокаином умер пятилетний ребенок. В больницу также попал его младший брат.

Как стало известно «КП-Северный Кавказ», братьев трех и пяти лет, заболевших ангиной и бронхитом, лечили дома в Хасавюртовском районе. Участковый педиатр назначил мальчишкам инъекции антибиотика. После назначения семья с заболевшими сыновьями переехала к бабушке с дедушкой в Бабаюртовский район. В больницу по месту пребывания обращаться не стали, а уколы ставили малышам, следуя ранее полученным указаниям врача. На пятый день лечения взрослые неправильно рассчитали дозу анестетика и мальчики получили медикаментозное отравление.

- Со слов родителей, набирая препарат в шприц, случилось так, что по ошибке антибиотик для внутримышечного введения был разведен на слишком высокой дозе раствора лидокаина, которая явилась токсичной для детей, - рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Минздрава РД.

Когда детям стало плохо, родные вызвали «скорую». Старший ребенок скончался по пути в Бабаюртовскую центральную районную больницу. Младший попал в реанимацию в состоянии комы. Ребенка пришлось подключить к аппарату ИВЛ, так как сам он дышать не мог.

- Благодаря слаженным действиям медиков районной больницы, консультации и дистанционном мониторинге детского реаниматолога Дагестанского центра медицины катастроф, маленького пациента удалось спасти, - отметили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Младший ребенок три дня провел в реанимации. Фото: Александр БОЙКО

По словам врачей, сейчас малыш дышит самостоятельно, его состояние стабильно.

- Трехлетний малыш, поступивший в Бабаюртовскую районную больницу 12 ноября в состоянии комы, пришел в себя и стал дышать самостоятельно, без аппарата ИВЛ. Сейчас он переведен из реанимации в отделение, жизни ребенка ничто не угрожает, - сообщили в Минздраве Дагестана.

На данный момент ребенку проводится терапия, необходимая после тяжелого состояния.

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