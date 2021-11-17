На Ставрополье 4-летний мальчик случайно поджег дом и убил годовалого брата

Детей оставили одних в доме без присмотра Фото: Мария ЛЕНЦ

Следственный комитет Ставропольского края возбудил уголовное дело после пожара в Туркменском округе региона. Днем 16 ноября двое маленьких детей остались одни в доме без присмотра. 4-летний малыш нашел спички и случайно устроил пожар.

Вместе с ним в комнате был годовалый ребенок. Дом заполнился дымом и угарным газом, старший брат смог выбраться на улицу, маленький ребенок погиб. На место прибыли пожарные, которые и обнаружили тело ребенка.

Следователи разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего. После экспертиз, собранный материал передадут в прокуратуру, которая установит степень вины родителей.

- Во избежание трагедии, следственное управление СКР по Ставропольскому краю обращает внимание родителей на необходимость создания безопасных домашних условий для детей, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что многодетную мать из Дагестана осудили после смерти двоих детей. Она тоже оставила четырех малолетних без присмотра и закрыла квартиру на ключ. Когда младший ребенок нашел зажигался и поджег матрац, дети оказались в ловушке.

Двоим удалось спастись, выпрыгнув из окна. Другие два малыша погибли. Против матери возбудили несколько уголовных дел.

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