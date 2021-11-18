Лечила туберкулез жиром и водой: на Ставрополье младенец год умирал из-за взглядов матери на медицину

Врачи могли спасти малыша, но мать-цыганка доверяла только народным средствам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вопиющий случай произошел в городе Георгиевске Ставропольского края - систематические игнорирования матерью рекомендаций врача привели к гибели ребенка, которому не было и года.

Малыш появился на свет в многодетной цыганской семье. Врачи поставили ему диагноз «туберкулез» и расписали схему лечения. Но 40-летняя мать посчитала, что ей виднее, как заботиться о крохе.

В течение четырех месяцев женщина прерывала стационарное и амбулаторное лечение. Малыш находился в тяжелом состоянии, ему требовалась срочная госпитализация. Но мать отказалась и от нее.

Вместо этого она лечила маленького сына народными средствами. Как сообщил корреспонденту «КП-Ставрополь» собственный источник, женщина натирала ребенка животным жиром и выпаивала теплой водой.

К сожалению, ее методы не только не помогли, но и убили сына. Девятимесячный ребенок скончался. Против матери возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России.

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства, опрашивают родственников многодетной матери. Также в рамках громкого уголовного дела следователи назначили судебные экспертизы.

- По указанию прокурора края Александра Лоренца ход расследования данного уголовного дела взят на контроль управлением по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры края

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