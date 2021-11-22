Обязательная вакцинация для студентов от короновируса в Ставропольском крае

Введение обязательной вакцинации для студентов Ставропольского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обязательная вакцинация для студентов от коронавируса в Ставропольском крае введена постановлением правительства региона. Обязаны привиться люди в возрасте 60 лет и старше, работники медицинских, социальных, образовательный учреждений, а также торговли, транспорта, ЖКХ, госучреждений и правоохранительных органов, студенты старше 18 лет, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования.

Напомним, в Ставропольском крае объявлена обязательная вакцинация для отдельных групп населения, в которую входят и студенты. В постановлении Роспотребнадзора говорится о необходимости до 18 декабря 2021 года привить больше 950 тыс. жителей Ставропольского края. Такие меры необходимы для достижения коллективного иммунитета.

Эпидемиологическая обстановка в Ставропольском крае по-прежнему остается тяжелой. В день заболевает не меньше 500 человек. По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, запас прочности у системы здравоохранения достаточный, чтобы оказать всем госпитализированным квалифицированную помощь.

- Однако нагрузка на наших врачей очень большая, и переломить ситуацию поможет только хорошая динамика вакцинации, - считает Владимиров.