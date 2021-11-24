Впервые за 50 лет на Кавказе заметили не встречающегося в дикой природе леопарда

Фото: Центр природы Кавказа (автор: Семёнов У.А.) и bars.ossetia

В начале ноября 2021 года специалисты Института экологии горных территорий РАН получили сообщение, что в Национальном парке «Приэльбрусье» (Кабардино-Балкария) нашли следы крупной кошки. В местах прогулки неизвестного зверя ученые вместе с инспекторами заповедника поставили фотоловушки.

Обнаружены следы леопарда. Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» представители министерства природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания, на днях были получены удивительные кадры. По горной дороге в КБР прошелся дикий леопард! Эта новость тем удивительна, что взрослый самец не относится к выпущенным в дикую природу собратьям исчезающего вида, чью популяцию восстанавливают в рамках государственного проекта.

- Сравнение экспертами ИПЭЭ РАН рисунка на шкуре леопарда с пятнистыми паспортами уже выпущенных животных, доказало, что этот леопард из дикой природы, - отмечают в пресс-службе министерства. - Не исключено, что его привлекло на Центральный Кавказ наличие здесь самок.

Самки после длительной их подготовки к жизни в естественной среде были выпущены в горы Северного Кавказа в 2018 и 2020 годах. Кавказского барса Волну пустили жить в Северной Осетии. В 2020-м самку заметили на территории уже Кабардино-Балкарии, где нашли и автоматически отпавший ее ошейник.

Леопард с кличкой Агура, выпущенный в минувшем году, продолжает оставаться на территории РСО-Алании, куда изначально самка и была выпущена.

Всего за последние 5 лет отпустили в дикую природу 10 хищников. Жаль только, что одного самца убили, один леопард, скорее всего, попал под лавину, и погибли еще две самки.

- Фактов фиксации дикого леопарда у нас не было очень давно. Наверное, больше 50 лет точно. Вид очень редкий. Это может быть заход из Закавказья: Азербайджана или Армении, - рассказал нам Алим Пхитиков, старший научный сотрудник Института экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН.

Обратим внимание, что переднеазиатский леопард, или кавказский барс - один из крупнейших подвидов леопардов в мире. Сегодня он считается практически исчезнувшим в дикой природе. Всего в мире насчитывается от 870 до 1300 особей. И почти все из них - выращенные в специальных центрах.

В России популяцию восстанавливают на базе Сочинского национального парка, где специалисты подбирают пары, ухаживают за новорожденными котятами и два года готовят леопардов к жизни на воле. Всего в Центре с 2013 по 2020 год родился 21 котенок.

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