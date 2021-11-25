Минздрав РФ в ближайшее время планирует зарегистрировать препарат от коронавируса «Гам-Ковид-Вак М» для детей от 12 до 17 лет Фото: Ксения Высотина

Коронавирус в Ставропольском крае по районам сегодня, 25 ноября 2021 года - Роспотребнадзор опубликовал актуальные данные.

За сутки в регионе от коронавируса скончалось 39 человек. Число умерших на Ставрополье достигло 5033.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За вчерашний день диагноз подтвердился у 525 человек.

«КП-Ставрополь» приводит список регионов, где больше всего зараженных коронавирусом. Лидером вновь стал краевой центр. Так, в Ставрополе заболело 160 человек за вчерашний день. Число зараженных в краевой столице достигло 21548.

В Буденновском районе заболело 57 человек, в Георгиевском – 39, в Советском округе – 26, в Кочубеевском – 25, в Благодарненском – 23, в Ипатовском – 21.

Есть районы, где за сутки не выявлено ни одного случая заболевания: Андроповский, Курской, Левокумский, Нефтекумский, Петровский, Туркменский, Шпаковский, города Железноводск и Лермонтов.

Минздрав РФ в ближайшее время планирует зарегистрировать препарат от коронавируса «Гам-Ковид-Вак М» для детей от 12 до 17 лет. Клинические исследования препарата стартовали в Москве еще летом этого года.

Тогда же прививать детей от коронавируса разрешила Всемирная организация здравоохранения.

Как пояснял ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, концентрация препарата снижена в пять раз для вакцинации подростков и в десять раз для детей младшего возраста.

В оборот в России вакцина поступит не раньше конца декабря. Прививать подростков будут добровольно, при согласии родителей или законных представителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.

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