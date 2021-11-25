Коронавирус в Ставропольском крае, последние новости на 25 ноября 2021 года: в регионе установлен новый антирекорд по числу зараженных

Больше всего зараженных за сутки зафиксировано в Ставрополе Фото: Алена МАРТЫНЕЦ

«КП - Ставрополь» продолжает следить за эпидситуацией в регионе. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Ставропольском крае 25 ноября 2021 года.

В нашем регионе ежедневно умирает от коронавирусной инфекции более 30 человек. За весь период пандемии число жертв достигло 4994. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм губернатор края.

Больше всего зараженных за сутки зафиксировано в Ставрополе. Так, в краевом центре за вчерашний день диагноз выявили у 99 человек.

Тем временем «КП-Ставрополь» в министерстве здравоохранения края сообщили, что наш регион до конца 2021 года получит новые партии антиковидных лекарств для больниц. Так, новые партии препаратов Ставрополье получит в ноябре-декабре. Все они сразу будут распределены между местными больницами.

При этом медики Ставрополья подчеркивают: главное условие вернуться к нормальной жизни и победить опасную инфекцию – это вакцинация.

В нашем крае число получивших вакцину от COVID-19 горожан превысило 1 миллион. По словам губернатора Ставрополья, путь к коллективному иммунитету пройден более чем наполовину.

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