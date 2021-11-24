Коронавирус в Ставропольском крае, последние новости на 24 ноября 2021 года: в регионе установлен новый антирекорд по числу зараженных

Ставрополье в числе немногих регионов страны, где показатель обеспеченности койко-мест кислородом составляет выше 70% Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КП - Ставрополь» продолжает следить за эпидситуацией в регионе. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Ставропольском крае 24 ноября 2021 года. На Ставрополье ежедневно умирает от коронавирусной инфекции более 30 человек. За весь период пандемии число жертв достигло 4956. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм губернатор края.

За сутки диагноз подтвердился еще у 530 жителей региона. За весь период пандемии победить болезнь смогли 82887 ставропольцев.

В крае продолжается прививочная кампания. Вчера почти 2,3 тысячи ставропольцев привились первым компонентом вакцины. А всего за все время – уже более 993 тысяч человек.

Тем временем в крае развернуто беспрецедентное количество коек для лечения пациентов с коронавирусом – 5 157.

При необходимости минздрав готов развернуть еще 400 коек для лечения пациентов с пневмонией и коронавирусной инфекцией.

Кстати, наш край в числе немногих регионов страны, где показатель обеспеченности койко-мест кислородом составляет выше 70%. Это покрывает потребности Ставрополья.

Лидером по числу зараженных в крае вновь стал Ставрополь. Так, в краевой столице число заболевших коронавирусом за весь период пандемии достигло 21289.

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