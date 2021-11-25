Хулиган пошел на преступление, чтобы сорвать свидание подруги

Кроме того, обвиняемый теперь должен полиции тысячу рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красногвардейском районе рассмотрели уголовное дело против местного жителя, который оговорил соседа. Об этом сообщает пресс-служба районного суда. Таким образом он хотел завоевать сердце женщины, уточняет источник "КП-Ставрополь".

Александру Г. всегда жилось неспокойно. Частые приводы в полицию, публичные скандалы с матерью и прохожими, административные штрафы за мелкое хулиганство, развод. Однажды в его серую жизнь пришла новая женщина - понимающая и поддерживающая его интересы. И казалось, что вот-вот наступит просветление. Но Александр был только другом. А после очередной попытки добиться женщины и такие отношения были уничтожены.

Женщина выбрала соседа Александра. Картины семейной благодати каждый день мозолили ему глаза. 8 августа 2021 года он увидел, как мужчина на коне везет суженную на свидание в поле, и снова запил.

- На пьяную голову мужчине пришла идея разлучить пару, - рассказал осведомленный источник "КП-Ставрополь". - Для чего он порезал себе руку в кисти, перекинул нож к соседу и вызвал полицию. Им он сказал, что эти раны ему нанес его сосед, угрожая убить. Началась проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей "Угроза убийством".

Пару к концу свидания действительно разлучили. На один час. Полицейские быстро разобрались в ситуации, чему помог пастух, обеспечивший мужчине алиби. Когда все стало на свои места, подозреваемым стал уже Александр.

- И дознаватель, и оперуполномоченный предупреждали заявителя об ответственности за ложный донос. Полицейские потратил на гражданин три часа, за что ему предстояло заплатить тысячу рублей. Экспертиза, кстати, усмотрела, что у Александра есть признаки легкой умственной отсталости. Однако это не смягчило ему приговор.

Александр после того, как протрезвел, не стал отпираться и признался, что порезал руки, чтобы оговорить соседа. Суд учел признание вины, сотрудничество со следствием и наличие малолетнего ребенка, рожденного в прошлом браке, и дал ему год условно. Кроме того, Александру придется оплатить три часа, которые ему уделили сотрудники полиции.

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