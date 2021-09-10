Житель Невинномысска убил подругу за мат в речи и спрятал труп в общежитии

Ставрополец находится под стражей Фото: "КП" Архив

В Невинномысске начали расследовать дело об убийстве 34-летней местной жительницы. Подозреваемым оказался ее возлюбленный, мотив - чистота речи.

В биографии Николая (имя изменено - Прим.) есть две примечательные детали. Первая - он нигде не работал, вторая - в 2014 году он был осужден за распространение наркотиков. Зарабатывал 36-летний судимый житель Невинномысска небольшими подработками, и того уже хватало на скромную жизнь в общежитии с любимой.

Вечером 28 августа у мужчины намечалось романтическое свидание. Все шло хорошо, но вот незадача - избранница постоянно материлась. Беспричинно и грубо! И это злило Николая. После замечаний женщина опять начинала браниться, и уже ночью нервы мужчины сдали. Пара начала ссориться, и Николай не менее двух раз ударил свою избранницу. Женщине стало плохо, и через время она скончалась.

Фото с места: СУ СКР по СК

- 29 августа труп лежал в комнате общежития, и мужчина пробыл с ним до следующей ночи. Когда тело стало издавать трупный запах - мужчина вынес его в подвальное помещение, - рассказывает источник "КП-Ставрополь".

30 августа запахи учуяли жильцы. Подозреваемым стал сожитель женщины. На предварительном следствии он поделился своей болью. Против него возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Из общежития Николай переехал в СИЗО.

- По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

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