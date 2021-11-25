Северная Осетия стала первым регионом, где не поддержали законопроект об обязательных QR-кодах

Для принятия законопроекта нужно было набрать 35 голосов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Парламент Северной Осетии не поддержал федеральный законопроект о введении обязательных QR-кодов. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания. Так, 30 депутатов проголосовали «за», 12 – «против».
Сообщается, что для принятия законопроекта нужно было набрать 35 голосов.
Два законопроекта, предполагающие обязательное использование QR-кодов в общественных местах и на транспорте, внесли в Государственную Думу 12 ноября.
Первый предусматривает, что жители нашей страны смогут посещать массовые мероприятия, рестораны, а также непродовольственные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации.
Что касается второго, то QR-коды потребуются для покупки билетов на самолеты и поезда. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период. Это означает, что можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест.
Ранее «КП-Ставрополь» писала, что за помощь в продаже сертификата о вакцинации работнице поликлиники в Северной Осетии грозит до 7 лет. За эту «операцию» 57-летняя подозреваемая получила 30 тысяч рублей.
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