Аномальное потепление ожидается на Ставрополье в начале новой рабочей недели

Весенняя погода установится в Ставропольском крае. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье с началом новой рабочей недели установится необыкновенно теплая погода.

Так, днем в понедельник, 6 декабря, в крае воздух прогреется до +14, в Ставрополе – до +13. Ночью температура опустится до пяти градусов выше ноля.

Во вторник, 7 декабря синоптики прогнозируют аномальное потепление на территории края. В этот день столбики термометров поднимутся до отметки в 17 градусов. В краевом центре 7 декабря, как и в целом по краю, будет по-весеннему тепло – до плюс 14 градусов в дневное время. Ночью в крае и в столице региона температура воздуха составит +3 -+5 градусов.

По данным Ставропольского гидрометцентра, осадков в начале недели не ожидается, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, при порывах до 14 метров в секунду.

Теплая погода без осадков продержится до конца недели.

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