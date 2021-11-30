Застрелил из-за кредитных денег: борец с коррупцией пойдет под суд за смерть друга

Погибший Александр Арбузов. Фото: "Лиза Алерт"

В Ставропольском крае утвердили обвинительное заключение по делу об убийстве 29-летнего Александра Арбузова. Единственным фигурантом проходит его друг, бывший оперуполномоченный полиции УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю Андрей Б. О передачи дела в суд сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Следственный комитет Ставрополья сообщил об окончании расследования.

12 декабря в полицию Ставрополя пришла мать Арбузова, заявив, что ее сын пропал. Спустя пять дней тело мужчины с огнестрельным ранением головы нашли в лесу около хутора Грушевый. По "горячим следам" следствие установило, что к убийству причастен Андрей Б., который в момент задержания находился за пределами Ставропольского края.

- Действующий сотрудник ГУ МВД России по Ставропольскому краю заманил своего знакомого жителя Ставрополя в лесной массиве, где используя незарегистрированный в установленном порядке пистолет, напал на него. После убийства обвиняемый завладел денежными средствами и имуществом потерпевшего на сумму более 1,2 млн рублей, а также принял меры по сокрытию следов совершенных преступлений, - описывает вменяемое обвиняемому преступление пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

- Поначалу прорабатывалась версия, что погибший был должен Андрею Б. деньги. Но затем тот дал признательные показания, в которых объявил, что потерпевший взял в кредит около миллиона рублей. После между ними произошел конфликт, и полицейский применил пистолет. Не табельный, - пояснил источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Андрею Б. инкриминируют три статьи - "Убийство из корыстных побуждений", "Разбой" и "Незаконное хранение оружия".

- Уголовное дело будет направлено прокурором в Ставропольский краевой суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении прокуратуры Ставрополья.