Жители Ставрополья, убившие 72-летнего пенсионера за корыто, пожаловались на присяжных

Фото: СУ СКР по СК

Третий апелляционный суд рассмотрел жалобу жителей Ставропольского края - Габила Ашиева, Ильи Родионова и Константина Кручинина, которым вынесли приговор за убийство 72-летнего пенсионера. Об этом "КП-Ставрополь" рассказал источник в правоохранительных органах.

В январе 2019 года у потерпевшего украли металлическое корыто с участка в селе Московском. Мужчина сам вычислил, что это сделали Ашиев и Родионов, и пришел к ним с требованием вернуть имущество. В противном случае пенсионер обещал пойти в полицию.

Злоумышленников напугали слова 72-летнего сельчанина. Но металлическое корыто были им настолько дорого, что они решились на убийство. Головой операции стал Ашиев. Чтобы у пенсионера вообще не осталось шансов - в дело втянули Кручинина. План был очень простым. Группа разбила окно, а потом накинулась на вышедшего из дома пенсионера. Следствие установило, что потерпевшего били трубами и гвоздодером. От ударов последним орудием тот умер на месте. Тело пенсионера обнаружили через несколько дней.

Фото: СУ СКР по СК

Друзей быстро вычислили. Уходя с места преступления, они забрали из дома кошелек с 9,5 тысячами рублей, пневматический пистолет и мобильный телефон. Источник "КП-Ставрополь" рассказал, что ранее мужчины были судимы за кражи. А Ашиев и вовсе вовлекал в свои преступления несовершеннолетнего.

На этот раз мужчинам вменяли статьи "Разбой" и "Убийство группой лиц из корыстных побуждений". Дело рассматривали присяжные, но обвиняемым не удалось убедить их. Ашиеву и Родионову дали по 18 лет строгого режима, а Кручинину - 16,5 лет. При этом каждого из них обязали заплатить по 100 тысяч рублей государству и еще миллион рублей семье убитого.

- Все подсудимые обжаловали приговор, - сообщает источник "КП-Ставрополь". - Апелляцию приняли, рассмотрели. Осужденные уверяли, что присяжные были к ним предвзяты, поскольку трем из них было больше 65 лет. Один из группы жаловался, что суд не учел, что он был воспитанником детдома. Другой вообще требовал его оправдать, поскольку его якобы оговорили. У него была возможность доказать, что в явке с повинной не его подпись, суд предлагал провести экспертизу, но тот отказался.

Суд оставил приговор без изменений. Один из главных аргументов за отмену решения Краевого суда - пенсионный возраст трех присяжных - опровергался тем, что большинство участников было гораздо моложе. Кроме того, во время принятия состава присяжных защита не настаивала на отзыве кандидатур.

У осужденных осталась последняя возможность оспорить решение в Верховном суде России.

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