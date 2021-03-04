Трое ставропольцев приговорены к длительным срокам за жестокое убийство пенсионера

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

На Ставрополье к длительным срокам лишения свободы приговорены трое мужчин за разбойное нападение и убийство пожилого мужчины в Изобильненском городском округе.

Героями криминальной истории стали: Габил Ашиев, Илья Родионов, Константин Кручинин. Они признаны винновыми в убийстве, разбое. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Вопиющий случай произошел в январе 2019 года. У 73-летнего мужчины в селе Московском Изобильненского городского округа с территории дома похитили металл.

Он самостоятельно вычислил причастных к краже, и сообщил одному из них, а именно Ашиеву, что если они не вернут похищенное, он заявит о краже полицейским.

Разъяренный Ашиев, понимал, что может быть привлечен к уголовной ответственности за кражу.

Поэтому мужчина решил убить одинокого пенсионера и предложил своим знакомым помочь ему.

Через несколько дней злоумышленники прибыли в дом к одинокому старику, разбили гвоздодером окно и нагло забрались туда.

Вышедшего на шум хозяина дома мужчины ударили отрезком металлической трубы, а Родионов нанес несколько ударов гвоздодером в затылок потерпевшего. После этого злоумышленники забрали пневматический пистолет, мобильный телефон и кошелек с деньгами и скрылись.

Ашиев получил 18 лет, Кручинин - 16 лет и 6 месяцев, Родионов – 18 лет исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, каждому из них назначены штрафы в размере по 100 тысяч рублей, а также ограничение свободы на срок от 1 года 5 месяцев до 1 года 6 месяцев.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жительница многоэтажки в Ставрополе стала свидетельницей избиения немощного пенсионера во дворе ее дома. Толпа молодых людей кавказской внешности устроила «засаду» старику. Момент избиения попал на видео.