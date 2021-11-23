«Ожоги 90% тела»: врачи борются за жизнь многодетной семьи, пострадавшей после взрыва газа в Махачкале

В тяжелом состоянии в реанимационном отделении ожогового центра республиканской больницы находится пострадавшая женщина. Фото: пресс-служба Минздрава

После взрыва газа и пожара в жилом доме Махачкалы по улице Аметхана Султана в республиканскую клиническую больницу доставили пострадавших.

Так, сейчас врачи борются за жизнь восьмилетнего мальчика с ожогами 70% поверхности тела и 17-летней девочки с ожогами 6% поверхности тела. Об этом «КП-Ставрополь» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.

В тяжелом состоянии в реанимационном отделении ожогового центра республиканской больницы находится женщина.

У пациентки ожоги 90% поверхности тела. Тем временем в отделении нейрохирургии клинической больницы оказывают помощь пострадавшему в пожаре мужчине с сочетанными травмами.

Фото: пресс-служба Минздрава

В ведомстве рассказали, что в стационаре есть все необходимые медикаменты. Всем пациентам оказывается исчерпывающий объем медпомощи. Вопрос их лечения находится на контроле министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой.

А накануне, больных посетила первый заместитель министра здравоохранения РД Джавгарат Исаева. Она подробно выяснила состояние пострадавших и объем отказываемой медицинской помощи.

Тем временем мэр города Махачкалы Салман Дадаев заявил, что пострадавшей в происшествии семье окажут материальную помощь.

Пострадали четверо детей, известно об одном погибшем. Фото: социальные сети

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что причиной взрыва двухэтажного дома в Махачкале стала утечка газа в системе отопления. В один момент кто-то мог просто зажечь спичку или щелкнуть выключателем, когда все взлетело на воздух. Напомним, пострадали четыре ребенка, один взрослый погиб.

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