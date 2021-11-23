На Кавказе пенсионер три месяца живет в машине ради 14 внуков

Ибрагим Кодзоков очень любит своих детей и внуков Фото: Евгения СОКОРЕВА

Вечером 1 сентября 2021 года по Кабардино-Балкарии прошелся ураган с градом и ливнем. В селе Заюково стихия разрушила дом, в котором жили пожилые супруги Ибрагим и Лидия Кодзоковы. С тех пор пенсионер живет в машине, а его жена кочует по соседям.

Дом, в котором жили пенсионеры

Глава Баксанского района предлагал Кодзоковым временно пожить в 1-комнатной квартире в другом поселении, в 40 км от Заюково, пока решается вопрос с предоставлением субсидии от МЧС. Ибрагим и Лидия отказались, мотивируя тем, что не хотят отдаляться от внуков - их у них аж 14!

Кодзоков с внуками

- Другого жилья нет, поэтому стал ночевать в машине. К родным не могу податься. У меня четверо детей: дочь с одним ребенком в Москве, сын с шестью детьми здесь, другая дочь - с четырьмя, младшая живет с тремя в полуторке. Переехать не могу. Я не хочу отдаляться от них, - рассказывает Кодзоков корреспонденту «КП-Ставрополь».

Мебель и технику семья вывезла

Собеседник убежден, что после заселения в маленькую квартиру о нем просто забудут и решать его жилищный вопрос никто не станет. У главы села на этот счет другое мнение. В разговоре с «Комсомолкой» Гумар Кармоков отметил, что пенсионеры жили в саманном доме, которому было 60-70 лет при сроке эксплуатации в 30-ть.

Дом, убежден хозяин, не подлежит восстановлению

Чинить его на государственные деньги Кодзоков и не планирует, считает председатель, а хотел бы переехать в Баксан или поближе к городу. В районный центр по программе аварийного жилья ранее перебралась одна из дочерей пенсионера, которой перед тем пожилые супруги оставили 3-комнатную квартиру в старом доме.

Ибрагим и Лидия Кодзоковы

- Когда прошел ураган, мы пригласили специалистов из Нальчика и оценили ущерб больше 700 пострадавших построек - навесов, заборов, сараев и домов. Упаковали пакет документов на каждое домовладение и отправили в район, район - в республику, а республика - в Москву. Еще ждем ответ. Мы сделали все, что могли. Предложили переехать во временное жилье со всеми удобствами, но получили категорический отказ. Кодзоковы хотят новый дом. Факт того, что он ночует в машине - неправда. Я сам приезжал к его двору и видел, что в ней никого нет, - отмечает Гумар Хусенович.

В старенькой легковушке, показывает пенсионер, приходится жить

- Чинить наш дом бессмысленно, только если заново строить. Это дорого. Проще готовый дом купить. В селе есть такой за 1,5 млн рублей. Если все выйдет, переселюсь туда, - честно признался пенсионер, оставшийся без крыши над головой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ничего, живу — только детям зимой очень холодно»: старушка с внуками 6 лет выживает на заброшенной мельнице

Циури Чибирова бежала в Россию из Грузии во время вооруженного конфликта и оказалась на улице по вине родственницы (подробнее)