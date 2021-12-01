Чиновники выразили соболезнования родным и близким бывшего мэра. Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Умер Николай Пальцев, бывший глава Ставрополя. Об этом сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в официальном Инстаграм-аккаунте. Пока причина смерти бывшего градоначальника неизвестна.

Пальцев родился в селе Сухая Буйвола в Ставропольском крае в 1949 году. Отучился в Пятигорском институте иностранных языков, параллельно работая в родной школе учителем немецкого языка. Он быстро шел по карьерной лестнице, при этом успев отслужить в ракетных войсках.

С 1985 по 1990 год Николай Иванович работал в ЦК ВЛКСМ, а затем занимал руководящие должности в различных сферах и предприятиях. Был заместителем председателя правительства Ставропольского края, министром труда и социальной защиты населения.

Его выбрали мэром Ставрополя в 2008 году, пост он покинул в 2011 году.

- Под его руководством и с его участием были созданы многие знаковые для края и его столицы объекты. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Светлая память, - написал Владимиров.