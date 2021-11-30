За что оправдали бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева

Льва Травнева выводят из зала заседания. Рядом - его адвокат Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Ленинский районный суд Ставрополя завершил чтение приговора бывшему мэру Пятигорска Льву Травневу. Чиновника обвиняли в четырех эпизодах превышения должностных полномочий. Из которых осталось только два. Гособвинитель запрашивал для экс-градоначальника семь лет лишения свободы, а Травнев получил только три. И выйдет на свободу уже через полгода. Возможно, так и не посетив колонию общего режима. Почему - объясняем в нашем материале.

Защита рада оправданию доверителя по одному из эпизодов уголовного дела Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Задержание в апреле 2020 года для Льва Травнева пришлось на долгожданное возвращение. 16 апреля в Пятигорске сложилась сложная эпидобстановка, и губернатор сообщил, что вынужден провести кадровые перемены. Бороться с коронавирусом в городе-курорте бросили градоначальника с 11-летним стажем работы в этой местности. Первым решением Травнев ввел в Пятигорске карантин, вторым - ушел с поста. Разница между решениями - шесть дней.

Сообщалось, что Травнев отказался от кресла мэра из-за состояния здоровья. Но уже 25 апреля стало известно, что с мэром работают правоохранительные органы. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".

В феврале 2021 года расследование было окончено. Травнева обвиняли в четырех эпизодах превышения полномочий. Следствие установило, что чиновник выдавал муниципальные земли в обход закона. На участках, находящихся под горно-санитарной охраной, появились заправка, автосалон, развлекательный центр и многоквартирный дом.

Льва Травнева содержат в СИЗО с апреля 2020 года Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Суд над Травневым шел семь месяцев. Еще до начала оглашения результативной части было известно, что по одному из эпизодов - тому, что связан с заправкой - гособвинитель просил прекратить производство из-за истечения срока давности в сентябре 2021 года.

Но в зал заседания подсудимый входил молча и смотрел на журналистов подавленно - прокурор запрашивал для него семь лет лишения свободы и штраф в пять млн рублей. До начала оглашения Травнев не проронил ни слова, во время - жестами переговаривался с родственниками. Так продолжалось до перерыва. Когда судья возобновила чтение приговора, зал заседания услышал сенсационное "оправдать". После такого Травнев выпрямился, прислушался к судье и перестал нервно трясти ногой.

Речь идет об эпизоде, связанном со строительством 136-квартирного дома на улице Первомайской в Пятигорске. На участке стояли теплицы "Зеленстроя", но во время управления городом Травневым там хотели возвести многоэтажку. Поначалу считалось, что такое решение нанесло экономический ущерб Пятигорску. Но свидетели, которых по данному эпизоду оказалось больше двух десятков, уверяли, что это не так. Наоборот, с приездом новых налогоплательщиков казна пополнилась. К слову, по информации застройщика ООО "ПМК Зольская-1", уже в декабре 2018 года ключи от квартир получило более сотни семей.

Были у следствия вопросы, связанные с проведением торгов за участок. Но суд установил, что все сделки соответствуют градостроительному кодексу. По этому эпизоду Травнев был оправдан.

Лев Травнев Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

На руку защите сыграло и то, что суд признал экспертизу следствия недопустимым доказательством. Директор пятигорской правовой экспертизы Татьяна Лукашонок исследовала документацию по пользованию землей мэрией Пятигорска. В своих выводах она говорила, что действия администрации выходят за пределы полномочий. Но уже в суде признала, что ее мнение чрезмерно.

- Юридическое образование не дает право быть экспертом в вопросах права, - заявила судья.

- Это очень серьезный момент. Потому что эксперт Лукашонок получила за нее государственные деньги в размере 100 тысяч рублей. Мы считаем, что это очень важный момент, на которое нужно обратить внимание, - сказал журналистам столичный адвокат Травнева Петрос Иерусалимский.

Травнев не общался с журналистами Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Тем не менее, на Травневе остались два эпизода превышения должностных полномочий. И по ним Ленинский районный суд Ставрополя признал экс-мэра Пятигорска виновным. Кроме срока и штрафа в пять млн рублей, прокурор требовал лишить обвиняемого права занимать должности на госслужбе. А заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть выступил с гражданским иском возмещения экологического ущерба.

Смягчающими обстоятельствами суд признал то, что у Травнева есть малолетний ребенок на иждивении. Пятигорские казаки и местные диаспоры дали чиновнику положительную характеристику. Кроме того, экс-градоначальник не состоит на учете нарколога и психиатра, но оказалось, что у него есть другие проблемы со здоровьем.

- Ему несколько лет назад ему провели резекцию желудка [удаление значительной части желудка - Прим.]. Каждый понимает, что его состояние оставляет желать лучшего. В СИЗО он несколько раз переболел. Мы подавали ходатайства, и ему делали кое-какие операции. Поставляли медикаменты. Вы могли заметить, что он часто кашлял во время суда. Это очередная простуда. Что-то остаточное от нее. Но он стойкий, не ломается, - сказал Петрос Иерусалимский.

Ленинский районный суд Ставрополя приговорил Травнева к трем годам колонии общего режима. При этом обвиняемый пробыл в СИЗО больше полутра лет, из-за чего его срок сократился в шесть раз - до полугода. О возможности обжаловать решение адвокаты подсудимого говорили журналистам уклончиво:

- Что насчет оправдания по одному эпизоду - это смелое, взвешенное решение, к которому мы шли. Мы привлекали качественных специалистов, получили много ответов из официальных органов. Поэтому оправдание нас радует. Но даже по эпизоду, у которого прошел срок давности, мы не признаем вину. Что касается обжалования, мне нужно обсудить этот вопрос с нашим доверителем. И изучить текст приговора, мы с вами слушали его два дня [интересный факт - за один день чтения приговора судья выпила больше литра воды - Прим.].

На выходе из здания Дома правосудия корреспонденту "КП-Ставрополь" удалось спросить Петроса Иерусалимского, велика ли вероятность, что они будут обжаловать приговор. Он ответил: "Скорее всего, да, будем".

Льва Травнева выводят из зала заседания Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Кроме того, Травнева обязали возместить экологический ущерб и лишили права занимать должности на госслужбе в течение трех лет. Пятимиллионный иск был оставлен судом без рассмотрения.

До вступления приговора в силу экс-мэр пробудет в СИЗО. Если будет подана апелляция, а затем и кассационная жалоба - этот момент затянется. Чтобы выйти на свободу досрочно, Травневу надо провести в изоляторе еще 4,5 месяца.