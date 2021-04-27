Суд Ставрополя начал рассмотрение дела экс-мэра Пятигорска Травнева

Лев Травнев

Ленинский районный суд Ставрополя приступил к слушаниям по делу экс-мэра Пятигорска Льва Травнева. Ему инкриминируют четыре эпизода преступлений, предусмотренных статьей "Превышение должностных полномочий".

Следствие установило, что Травнев выдавал муниципальные земли в обход закона. Например, в 2013 году на участке, который выдала администрация Пятигорска, построили автосалон. К слову, эта земля находилась под горно-санитарной охраной.

Экс-мэра задержали в апреле 2020 года. Расследование было завершено в феврале 2021 года. Первое заседание назначили на 16 апреля, но к месту не явился подсудимый. Сегодня, в 11 часов 27 апреля, начнется новое слушание.

Отметим, что родной брат Льва Травнева - Данила - тоже ошел под суд из-за превышения должностных полномочий. Он был руководителем ОАО "Пятигорскгоргаз". В октябре 2010 года он устроил на работу свою супругу, хотя та фактически не выполняла взятые на себя обязанности. Кроме того, Данилу Травнева уличили в том, что он заправляет свой автомобиль за счет ОАО. Таким образом, он нанес ущерб более чем в 3 млн рублей.

Поначалу суд хотел закрыть дело из-за примирения сторон. Но Прокуратура Ставропольского края настояла на том, что рассмотрения продолжились.