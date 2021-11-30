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Происшествия30 ноября 2021 14:47

Травнева приговорили к 3 годам колонии, но сидеть он будет полгода. Объясняем, почему

Наказание за несколько из эпизодов дело было отменено, однако бывший мэр все равно получил срок
Евгений КВИТКО
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Рассмотрение дела откладывали 25 раз, но наконец-то судья озвучил приговор

Рассмотрение дела откладывали 25 раз, но наконец-то судья озвучил приговор

Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

30 ноября 2021 года Ленинский районный суд Ставрополя окончил чтение решения по делу бывшего градоначальника Пятигорска Льва Травнева, это заняло несколько дней. Его обвинили в превышении должностных полномочий и приговорили к 3 годам колонии общего режима, но но отсидит он только 6 месяцев. "КП-Северный Кавказ" объясняет, почему.

Всего суд рассматривал четыре эпизода уголовного дела, наиболее "старый" из которых относится к 2011 году. Из-за срока давности, судья отменил наказание по двум инцидентам, инициатором такого решения выступил прокурор.

Один из них - строительство незаконной заправки в Пятигорске в 2011 году. Срок давности этого эпизода истек 5 сентября 2021 года. Также Травнева оправдали по эпизоду со строительством ЖК на Первомайской в Пятигорске. На месте оранжереи появились многоквартирные дома. Но снесенная постройка была признана ветошью. Поэтому чиновнику дали 3 года колонии вместо заявленных стороной обвинения 7 лет.

Помимо этого он должен выплатит штраф в 632 тысячи рублей в качестве компенсации ущерба. На этом настоял прокурор.

Однако, после вступления приговора в силу Травневу вычтут как минимум 2,5 года - один день в изоляторе зачтут за полтора дня в колонии. Адвокат бывшего градоначальника сообщил корреспонденту "КП-Ставрополь", что приговор скорее всего будет обжалован.

Редакция вела прямую трансляцию с зала суда и публиковала фото Травнева, слушающего приговор.

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