Биография Льва Травнева: что известно об осужденном на 3 года бывшем мэре Пятигорска

Бывший глава Пятигорска Лев Травнев. Фото: пресс-служба администрации города-курорта

30 ноября 2021 года в Ставрополе огласили приговор Льву Травневу, бывшему мэру Пятигорска. Трансляцию из зала суда можно смотреть по ссылке. «КП» рассказывает биографию Льва Травнева.

Травнев Лев Николаевич родился 9 декабря 1968 год в городе Кисловодске Ставропольского края. Родители Льва были преподавателями физкультуры. В 1979 семья Травневых переехала в Пятигорск.

В августе 1993 года против Травнева и других участников было возбуждено дело по части 3 статьи 148 УК РФ «Вымогательство»..

13 ноября 1993 по постановлению Кисловодского ОВД, Травнев под залог в миллион рублей был выпущен из СИЗО на свободу. В марте 1994 дело по вымогательству ушло в суд, но в августе 1994 судья вернул дело на доследование в Кисловодскую прокуратуру, где оно было утеряно..

В 1995 году Льва Травнева арестовали по статье 103 УК РФ «Убийство», было вынесено обвинительное заключение, но уголовное дело отправили на доследование, в процессе которого все 16 томов дела были снова утеряны..

В январе 2002 Травнев возглавил ОФО «Пятигорскоргаз». 8 октября 2006 был избран депутатом Думы города Пятигорска III созыва. С 20 октября 2006 по 21 октября 2017 Травнев проработал главой Пятигорска. Был избран главой города — председателем городской думы, несмотря на отсутствие необходимого высшего образования (представил ксерокопию несуществующего диплома, якобы выданного Карачаево-Черкесским технологическим институтом).

В июне 2010 года он сложил полномочия главы города — председателя городской думы для участия во всеобщих прямых выборах главы города. 10 октября 2010 на всеобщих прямых выборах избран главой города-курорта Пятигорск с результатом 90,96 %..

12 ноября 2015 депутаты городской думы единогласно поддержали кандидатуру Травнева на пост главы Пятигорска и избрали его на новый пятилетний срок.

В 2016 году на партийной конференции был избран секретарем Пятигорского местного отделения партии «Единая Россия».

С 15 января 2018 по 22 апреля 2020 — представитель губернатора Ставропольского края на Кавказских Минеральных Водах.

С 17 по 22 апреля 2020 — исполняющий обязанности главы города Пятигорска, покинул пост «по состоянию здоровья».

В апреле 2020 года экс-главу арестовали. По версии следствия, в период своего руководства Травнев подписал разрешения на строительство заправки, автосалона и магазина. При том, что отведенные под это земли можно использовать только в лечебно-профилактических целях.

Также выяснилось, что в 2016 году глава округа разрешил высотную жилую застройку, изменив вид использования муниципальной земли. Из-за этого аренда за ее использование снизилась аж на 5 млн рублей.

По первым трем эпизодам Травнев признан виновным в превышении полномочий, как глава органа местного самоуправления. Сторона обвинения просила 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

По эпизоду, связанному с заправкой, истек срок давности. Кстати, в своем последнем слове Лев Травнев вину не признал. Дело в том, что прежде чем попасть на стол для подписания, бумаги согласовывались в нескольких отделах администрации.

29 ноября 2021 года Ленинский районный суд Ставрополя начал оглашение приговора по делу Льва Травнева. Из-за объема приговора судья объявил технический перерыв.

Ближе к вечеру 30 ноября приговор наконец-то был оглашен. Льва Травнева приговорили к штрафу и всего к трем годам, вместо запрашиваемых семи - его оправдали еще по одному эпизоду.