Судья в Ставрополе продолжил зачитывать приговор экс-мэру Травневу

В Ставрополе продолжают зачитывать приговор бывшему мэру Пятигорска Льву Травневу, которого обвиняют в четырех эпизодах превышения должностных полномочий. Судья зачитывает ему приговор два дня: 29 и 30 ноября.

По данным следствия, Травнев выдавал муниципальные земли в обход закона. Например, в 2013 году на участке, который выдала администрация Пятигорска, построили автосалон. К слову, эта земля находилась под горно-санитарной охраной.

Бывшего мэра задержали в апреле 2020 года, когда он только вернулся на пост главы Пятигорска. Расследование было завершено в феврале 2021 года. Рассмотрение дела идет с апреля, его откладывали больше 25 раз.

- Сторона обвинения просила 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима - это совокупное наказание по трем эпизодам, - рассказал прокурор отдела управления Генпрокуратуры по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Денис Кислицын.