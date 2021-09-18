Суд продолжил рассмотрение дела бывшего мэра Пятигорска Травнева

Ленинский районный суд Ставрополя провел заседание по делу бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева. Рассмотрение откладывали уже более 25 раз. В основном из-за неявки свидетелей, следует из открытых данных. Новое заседание назначено на 20 сентября.

Травневу инкриминируют четыре эпизода превышения должностных полномочий. Следствие установило, что Травнев выдавал муниципальные земли в обход закона. Например, в 2013 году на участке, который выдала администрация Пятигорска, построили автосалон. К слову, эта земля находилась под горно-санитарной охраной.

Бывшего мэра задержали в апреле 2020 года, когда он только вернулся на пост главы Пятигорска. Расследование было завершено в феврале 2021 года. Рассмотрение дела идет с апреля.

Отметим, что родной брат Льва Травнева и руководитель ОАО "Пятигорскгоргаз" - Данила - тоже пошел под суд из-за превышения должностных полномочий. В октябре 2010 года мужчина взял свою супругу на работу, но она не выполняла вверенные ей обязанности. Помимо того, Данилу Травнева поймали на том, что он заправлял свою машину за счет фирмы. Ущерб от действий руководителя оценен более чем в 3 млн рублей. Дело хотели закрыть из-за примирения сторон, но прокуратура Ставрополья обжаловала решение и потребовала возобновить производство.